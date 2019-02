Tennistavolo Europe 16 Cup 2019 | a Montreux trionfo tedesco Vittorie di Dimitrij

Tennistavolo - Qualificazioni Europei 2019 : sorteggiati i gironi - Italia a caccia del pass per Nantes : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Tennistavolo che si giocheranno a Nantes (Francia) nel mese di settembre. Le Qualificazioni si disputeranno il 18-19 maggio, le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alla fase finale insieme ad altre quattordici formazioni già ammesse insieme (tra cui il Paese organizzatore e i Campioni in carica). L’Italia maschile ha pescato Ucraina, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Croazia-Italia 3-0. Azzurre costrette a disputare la seconda fase : L’Italia del Tennistavolo femminile esce sconfitta per 3-0 in Croazia nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 e non riesce a passare direttamente alla rassegna continentale. La nostra Nazionale sarà ora costretta a passare dallo step successivo di qualificazione in programma per il maggio 2019 dove verranno messi in palio gli ultimi posti per la kermesse calendarizzata per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Kosovo-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase da imbattuti : L’Italia maschile del Tennistavolo chiude a punteggio pieno il Girone 2 del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei a squadre 2019 dopo aver vinto in Kosovo per 0-3 nella sesta ed ultima giornata. Gli Azzurri saranno attesi, nel prossimo maggio, dalla seconda fase, nella quale saranno messi in palio gli ultimi posti per la rassegna continentale. Di seguito tutti i risultati odierni. Kosovo-Italia 0-3 Fatih Karabaxhak-Antonino Amato 0-3 ...