Tennis | ATP Cordoba 2019 | Alessandro Giannessi si qualifica battendo Paolo Lorenzi dopo

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - Ranking ATP : Djokovic sempre più leader. Federer cala. Fognini quindicesimo : ROMA - Continua il dominio di Novak Djokovic . Con il settimo successo agli Australian Open , il serbo consolida la prima posizione nel Ranking ATP e stacca ulteriormene Rafa Nadal . La sua permanenza ...

Tennis - Ranking ATP (28 gennaio) : Djokovic sempre numero uno - Federer scende in classifica. Cinque azzurri nella Top 100 : La vittoria agli Australian Open 2019 ha consolidato il primato nel Ranking ATP di Novak Djokovic. Il serbo ha conquistato il suo settimo titolo a Melbourne. Seconda posizione per Rafael Nadal, mentre sale al terzo posto Alexander Zverev, che ha preso la posizione di Roger Federer, sprofondato in sesta posizione dopo aver perso i punti della vittoria dello scorso anno. Ottime indicazioni per il Tennis italiano con Cinque azzurri nella Top 100. ...

