Tav | Ue | «Ritardi? Potremmo chiedere indietro all' Italia fondi già versati»

Tav - Ue : “Contributi da restituire in caso di ritardi? Non possiamo escluderlo”. Toninelli : “A giorni avranno documenti” : La Commissione Ue torna a farsi sentire sul Tav nei giorni in cui la maggioranza litiga sul dossier più caldo per il governo, tra la visita di Matteo Salvini a Chiomonte e le “supercazzole” evocate da Luigi Di Maio. E lo fa con un portavoce (anonimo) citato dall’agenzia Ansa per ribadire che l’Italia potrebbe essere costretta a riversare i fondi europei nelle casse di Bruxelles se i tempi di realizzazione dovessero ...

Tav - la Ue avverte l’Italia : «Troppi ritardi - potremmo chiedere i fondi già versati» Toninelli : «Stiano tranquilli» : Un portavoce della Commissione Ue: «Non possiamo escludere di dover chiedere all’Italia i contributi già versati. La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta da noi»

