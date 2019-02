Tav | Ue | ' L' Italia rischia la restituzione dei contributi e lo stop degli altri fondi

L’Ue : “Ritardi sulla Tav ? L’Italia rischia di dover restituire 500 milioni di euro” : È di circa 500 milioni di euro l’ammontare dei fondi che L’Italia rischia di dover rimborsare all’Unione Europea per i ritardi e l’eventuale abbandono del progetto ferroviario della Tav tra Torino e Lione. Ma il conto potrebbe salire ulteriormente e avvicinarsi a 1,2 miliardi, se si tiene conto delle risorse nel bilancio Ue ancora disponibili per l...

Tav - Ue non interessata a "costi-benefici". Altri ritardi e l'Italia dovrà restituire il denaro ricevuto : All'Unione europea non interessa la valutazione costi-benefici della TAV su cui ancora stanno lavorando soprattutto il Ministro Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli e la componente 5 Stelle del ...

Tav - Ue : "Italia rischia di restituire i contributi e lo stop di altri fondi" | Toninelli : "Analisi dei costi decisa da un governo sovrano - la avrete" : "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati per la Tav". Così un portavoce della commissione Ue, sottolineando che esiste il "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti europei". Il ministro delle Infrastrutture replica: "Stiano tranquilli"