Tav - Ue : 'Fondi a rischio se il ritardo dell'Italia continua - potremmo chiedere indietro soldi già versati' : ' Se il ritardo dell'Italia continua, potremmo chiedere indietro i fondi '. La Ue avverte Roma sulla Tav. 'Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i ...

Tav - l’Ue : «In caso di ritardi prolungati - l’Italia rischia di dover restituire fondi» : Un portavoce della Commissione Ue ribadisce la posizione sulle incertezze che gravano sulla realizzazione della Torino-Lione

Tav - la Ue avverte l’Italia : «Con ritardi prolungati - potremmo chiedere indietro i fondi già versati» : Un portavoce della Commissione Ue: «Non possiamo escludere di dover chiedere all’Italia i contributi già versati. La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta da noi»

Ue : se ritardi su Tav - fondi a rischio : 14.40 "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati" per la Tav, oltre al "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti" europei. Così un portavoce della Commissione Ue, confermando la posizione sulle incertezze che riguardano la Torino-Lione. "L'attuale analisi costi-benefici" su cui lavora il governo italiano "non è stata richiesta dalla ...

Scontro sulla Tav - la Ue avverte l’Italia : «Con ritardi prolungati - a rischio i fondi» : Un portavoce della Commissione Ue: «Non possiamo escludere di dover chiedere all’Italia i contributi già versati. La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta da noi»

Bomba Unione europea sulla Tav "L'Italia rischia di restituire i fondi" : "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati" per la Tav, oltre al "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti" europei. Lo ha ricordato un portavoce... Segui su affaritaliani.it

Tav - Ue : Italia rischia di dover ridare fondi : E Matteo Salvini, di fronte al rischio 'penali', osserva: "Immagino che fara' parte dell'esame costi-benefici che stanno facendo i tecnici". 7 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tav e fondi europei - quanto può perdere l'Italia. Le posizioni in campo : Il conto dei contributi già erogati e di quelli previsti fino al 2020. Il ministro Toninelli: "Bruxelles non si preoccupi"

Tav - per i ritardi l’Ue potrebbe chiedere all’Italia di restituire i fondi. Toninelli smentisce : Il rinvio deciso dal governo per la realizzazione della Torino-Lione potrebbe portare alla perdita dei fondi Ue. Il ministro Toninelli: "L'interlocuzione che in queste settimane ho svolto con il Governo francese e che attualmente è in corso con la Commissione europea ha lo scopo di portare avanti la condivisione dell'analisi costi-benefici senza compromettere la disponibilità del finanziamento europeo".Continua a leggere

Tav - Ue : Italia rischia restituire fondi : 15.48 La Commissione Ue "non esclude di poter chiedere all'Italia di restituire i contributi Cef già avuti,se i fondi non possono essere ragionevolmente spesi in linea con le scadenze dell'accordo di finanziamento". Così Bruxelles, dopo l' annuncio di rinvio al 2019 delle decisioni sulla Tav.L'Italia rischia di dover rimborasre tra i 500 milioni e 1,2 miliardi. L'opera ha una "dimesione strategica europea", sottolinea la Commissione, ed "è ...

Tav - Commissione Ue : Roma rischia di dover restituire i fondi : L'Italia ha già ricevuto 500 milioni di euro per la Torino-Lione. Se l'opera non si farà il Governo dovrà restituirli, ma non solo: altri 700 dovranno arrivare e questi rischiano di non dover proprio ...

Tav - Commissione Ue : Roma rischia di restituire i fondi : L'Italia ha già ricevuto 500 milioni di euro per la Torino-Lione. Se l'opera non si farà il Governo dovrà restituirli, ma non solo: altri 700 dovranno arrivare e questi rischiano di non dover proprio ...

Tav - Commissione Ue : “Non si esclude di dover chiedere all’Italia rimborso dei fondi per ritardi nell’attuare il progetto” : La Commissione Ue avverte l’Italia sui tempi di realizzazione del Tav, spiegando che “non può escludere di chiedere” al governo di “ripagare i contributi Cef già avuti se i fondi non possono essere ragionevolmente spesi in linea con le scadenze dell’accordo di finanziamento”. Ad annunciarlo è stata una portavoce della Commissione dopo la decisione congiunta italo-francese di rinviare al 2019 i prossimi bandi di gara ...

Tav - parla la Commissione Ue : 'Italia rischia dover restituire fondi' - : Un portavoce dell'organo Ue ha spiegato che potrebbe essere applicato il principio "usare o perdere" i finanziamenti, se questi" non possono essere ragionevolmente spesi in linea con le scadenze". Il ...