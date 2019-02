L’Ue : “Ritardi sulla Tav? L’Italia rischia di dover restituire 500 milioni di euro” : È di circa 500 milioni di euro l’ammontare dei fondi che L’Italia rischia di dover rimborsare all’Unione Europea per i ritardi e l’eventuale abbandono del progetto ferroviario della Tav tra Torino e Lione. Ma il conto potrebbe salire ulteriormente e avvicinarsi a 1,2 miliardi, se si tiene conto delle risorse nel bilancio Ue ancora disponibili per l...

Tav - l’Ue : «In caso di ritardi prolungati - l’Italia rischia di dover restituire fondi» : Un portavoce della Commissione Ue ribadisce la posizione sulle incertezze che gravano sulla realizzazione della Torino-Lione

L’Ue : “Ritardi sulla Tav? L’Italia rischia di dover restituire i contributi” : «Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere alL’Italia i contributi già versati» per la Tav, oltre al «rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti» europei. Lo ha ricordato un portavoce della Commissione Ue, ribadendo la posizione sulle incertezze che gravano sulla realizzazion...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio : Tre porte in faccia a Salvini. L’accordo con l’Ue sui migranti - i no della destra polacca e il Tav : Nervi tesi Salvini non la prende bene: “Conte mi ha scavalcato” In tarda serata il vertice di governo per chiarire la situazione dopo lo strappo del premier sull’immigrazione: “il capitano” è furioso di Tommaso Rodano Che bel vedovo di Marco Travaglio Quando Ivo Caizzi, inviato del Corriere a Bruxelles, ha accusato il suo vicedirettore Federico Fubini di aver diffuso la fake news della certissima, già decisa procedura d’infrazione ...

Tav - per i ritardi l’Ue potrebbe chiedere all’Italia di restituire i fondi. Toninelli smentisce : Il rinvio deciso dal governo per la realizzazione della Torino-Lione potrebbe portare alla perdita dei fondi Ue. Il ministro Toninelli: "L'interlocuzione che in queste settimane ho svolto con il Governo francese e che attualmente è in corso con la Commissione europea ha lo scopo di portare avanti la condivisione dell'analisi costi-benefici senza compromettere la disponibilità del finanziamento europeo".Continua a leggere