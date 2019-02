Tav | la Ue all’Italia | «Troppi ritardi | chiederemo i fondi già versati» Toninelli | «Chi

Salvini : “ Tav ? I miei tecnici mi hanno dato numeri che dimostrano che l’opera va completata. Serve all’Italia” : “La prossima settimana sarò a Chiomonte al fianco delle forze dell’ordine e a ribadire che i numeri in mio possesso dicono che l’opera va completata, che Serve all’Italia, che sono maggiori i costi per sospenderla rispetto ad ultimarla”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini , rispondendo ai cronisti durante la consegna di una villetta confiscata alla mafia a Roma, ribadisce il suo sì alla Tav e riapre lo ...

Tav - per i ritardi l’Ue potrebbe chiedere all’Italia di restituire i fondi. Toninelli smentisce : Il rinvio deciso dal governo per la realizzazione della Torino-Lione potrebbe portare alla perdita dei fondi Ue. Il ministro Toninelli: "L'interlocuzione che in queste settimane ho svolto con il Governo francese e che attualmente è in corso con la Commissione europea ha lo scopo di portare avanti la condivisione dell'analisi costi-benefici senza compromettere la disponibilità del finanziamento europeo".Continua a leggere