Svizzera-Italia | Fed Cup 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fed Cup 2019 - le convocate dell’Italia per la sfida con la Svizzera : Fed Cup 2019, il capitano azzurro Tathiana Garbin ha diramato la lista delle tenniste convocate per la sfida contro la Svizzera Il capitano azzurro, Tathiana Garbin, ha comunicato i nomi delle giocatrici convocate per la sfida tra Svizzera e Italia in programma il 9 e il 10 febbraio a Biel-Bienne, valida per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2019. Si giocherà alla Swiss Tennis Arena sul veloce indoor. Le convocate azzurre: ...

Evasione - Gucci accusata di aver dribblato 1 - 4 miliardi di tasse : “Controllata Svizzera copre attività italiane” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci, che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...

Evasione fiscale - Gucci accusata di aver dribblato 1 - 4 miliardi di tasse : “La società Svizzera in realtà è italiana” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci, che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...

La “strada della memoria” in Italia : fu percorsa da molte famiglie ebree per andare in Svizzera : “C’è una vera strada della memoria, in Italia, fu percorsa da molte famiglie ebree per andare in Svizzera. Questa strada la ripercorreremo noi Domenica, in occasione della Giornata della Memoria e lungo tale cammino ascolteremo passi narrati e vedremo quanto è rimasto in ricordo di ciò che accadde. Dal 1943 al 1945 molti ebrei riuscirono a scappare in Svizzera percorrendo alcuni sentieri. Si tratta di una vera “strada della memoria”, e la faremo ...

La Svizzera è la meta preferita dai giovani talenti - Italia solo 38° : E' la Svizzera a comandare la classifica delle 125 nazioni analizzate per la loro capacità di attirare, coltivare e fidelizzare i talenti. L'Italia si colloca solo al 38° posto, alle spalle di Paesi ...

L'ex Br Lojacono : «L'Italia non ha mai chiesto mia estradizione. L'ergastolo? Lo accetterei in Svizzera» : «Non vedo perché parlare con chi mi considera ancora oggi terrorista e nemico pubblico. Che non sono». Così L'ex Br Alvaro Lojacono, condannato tra l'altro per...

L’ex Br Lojacono : l’Italia non ha mai chiesto l’estradizione. Fioroni : poteva parlare da Svizzera : "L'Italia non ha mai chiesto l'estradizione", lo ha detto dalla Svizzera l'ex Br Alvaro Lojacono, che dopo vent'anni di silenzio ha concesso un'intervista a Ticinonline/20Minuti, dove rivela anche che accetterebbe, a fronte di una richiesta di exequatur, anche di scontare un ergastolo ma in Svizzera. Alvaro Lojacono, detto "Varo", romano di nascita è un ex brigatista italiano con cittadinanza Svizzera. Figlio dell'economista e esponente ...

Moro - l’ex Br Lojacono : “Accetterei di scontare la mia pena in Svizzera. L’Italia non ha mai chiesto la mia estradizione” : Accetterebbe di scontare l’ergastolo in Svizzera Alvaro Lojacono, uno degli esponenti delle Br condannati per l’agguato di via Fani in cui venne uccisa la scorta di Aldo Moro e il presidente della Dc venne rapito. Lojacono è oramai cittadino svizzero e rompe il silenzio dopo quasi vent’anni e il recente arresto dell’ex Pac Cesare Battisti con un’intervista al portale Ticinonline.it. Se L’Italia presentasse una richiesta di exequatur ...

Caso Battisti - l ex Br Lojacono 'Accetterei l ergastolo in Svizzera - ma l Italia non ha mai chiesto la mia estradizione' : La politica della fermezza, iniziata proprio in reazione al sequestro Moro, non si è mai esaurita'. Nell'intervista al sito ticinese ora Lojacono dice che ogni volta che i media rilanciano il suo ...

Svizzera-Italia : Moavero - in primavera posizione su frontalieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Biliardo - l’Italia è campione del mondo : la Nazionale azzurra trionfa in Svizzera : Gli azzurri dominano la rassegna iridata disputata a Lugano, vincendo senza soffrire anche la finale contro l’Uruguay La bandiera italiana sventola alta a Lugano, la Nazionale azzurra infatti vince i Mondiali di Biliardo a squadre specialità 5 birilli. La prima rassegna iridata organizzata in Svizzera sorride alla squadra italiana, composta da Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea ...

ITALIA – Svizzera 1952. A Palermo le feste natalizie si tinsero d’azzurro : Una novità della più recente Serie A sono le giornate disputate durante le festività natalizie. Un ritorno al passato, a dire il vero, quando in più occasioni il nostro campionato è andato in scena tra il 25 dicembre e l’Epifania.C’è stato pure un anno in cui, a scendere in campo in questo periodo, non sono stati i club bensì la Nazionale… Un tempo, in assenza degli Europei (istituiti negli anni Sessanta), le Nazionali ...

ITALIA-Svizzera 1952. Quando le festività natalizie si tinsero d’azzurro : Una novità della più recente Serie A sono le giornate disputate durante le festività natalizie. Un ritorno al passato, a dire il vero, Quando in più occasioni il nostro campionato è andato in scena tra il 25 dicembre e l’Epifania.C’è stato pure un anno in cui, a scendere in campo in questo periodo, non sono stati i club bensì la Nazionale… Un tempo, in assenza degli Europei (istituiti negli anni Sessanta), le Nazionali ...

Striscia la notizia e la vergogna della Svizzera : come e quanti soldi ruba all'Italia : Valerio Staffelli, a Striscia la notizia, ha proposto una inchiesta sul fatto che gli svizzeri, quando arrivano nel territorio italiano e prendono una multa, poi non la pagano. Motivo: nessuna legge obbliga gli elvetici a pagare le multe prese nel suolo italiano. Un fatto chiaramente ingiusto su cui