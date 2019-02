SuperBowl ai Patriots | sesto personale per Brady

SuperBowl NFL 2019 : in un match senza spettacolo Tom Brady ed i Patriots volano nella leggenda - mentre i Rams implodono sul più bello : I New England Patriots hanno vinto il loro sesto Superbowl, raggiungendo il record dei Pittsburgh Steelers. Tom Brady è entrato ancor più nella leggenda con l’anello numero sei della sua incredibile carriera. Julian Edelman è stato eletto, con pieno merito, MVP dell’incontro con le sue 10 ricezioni per 141 yards. I Los Angeles Rams sono mancati proprio sul palcoscenico più importante, fallendo soprattutto nel loro punto di forza: ...

