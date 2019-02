Super Bowl 2019 | tutti i trailer trasmessi durante l’evento

WWE Halftime Heat – Match a 5 stelle nell’intervallo del Super Bowl : trionfano Aleister Black - Ricochet e Velveteen Dream [VIDEO] : Nell’intervallo del Super Bowl numero 53, la WWE ha deliziato i suoi fan con il ritorno dell’Halftime Heat, un Match a 5 stelle che ha visto esibirsi i migliori performer di NXT Nella grande notte del Super Bowl numero 53, c’è spazio anche per lo spettacolo del wrestling WWE. La compagnia di Stamford ha fatto un grande regalo ai propri fan, riportando in scena Halftime Heat, storico Match nell’intervallo della ...

Finale Super Bowl 2019 : le immagini del match tra New England Patriots e Los Angeles Rams : Nella Finale probabilmente meno spettacolare dell'era moderna, a fare festa ancora una volta sono i Patriots di Tom Brady, che conquista il sesto anello di una carriera senza precedenti. A fine match, ...

I Patriots hanno battuto i Rams vincendo il loro sesto Super Bowl : Davanti ad oltre 70'000 spettatori - centinaia di milioni davanti allo schermo in tutto il mondo - i New England Patriots hanno conquistato il loro sesto Super Bowl a spese dei Rams di Los Angeles.

Chi ha vinto il Super Bowl di Atlanta : Nella notte si è giocata la 53ª finale del football americano NFL, ed è andata come in molti si aspettavano

Super Bowl 2019 - vincono i New England Patriots (e Tom Brady) : Super Bowl LIII - New England Patriots v Los Angeles RamsATLANTA, GA - FEBRUARY 03: The New England Patriots celebrate after winning the Super Bowl LIII at against the Los Angeles Rams Mercedes-Benz Stadium on February 3, 2019 in Atlanta, Georgia. The New England Patriots defeat the Los Angeles Rams 13-3. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images)Mike EhrmannNew England Patriots, Tom Brady e coach Bill Belichick. Sono loro a mettere le mani sul LIII ...

Al Super Bowl la prima volta di un quotidiano : spot del Washington Post per difendere il giornalismo : Uno spot da 5,25 milioni di dollari durante il SuperBowl per mettere in evidenza l'importanza del giornalismo e il ruolo essenziale dei giornalisti nelle vite di tutti i giorni. Nella notte il ...

Super Bowl 2019 – Tutti in piedi - nessuna protesta : l’Inno Nazionale di Gladys Knight emoziona tutta l’America [VIDEO] : L’Inno Nazionale americano cantato da Gladys Knight fa emozionare Tutti: nessuna protesta, come si temeva alla vigilia, lo spettacolo del Super Bowl fila liscio e non lascia spazio alla politica Notte di grandi emozioni quella del Super Bowl numero 53, conclusasi con il successo dei New England Patriots sui Los Angeles Rams (13-3). Come sempre, ad aprire la grande notte dell’evento sportivo più atteso d’America, è stata ...

I migliori spot trasmessi durante il Super Bowl : Quello atteso del Washington Post, Harrison Ford e Forest Whitaker per Amazon, Serena Williams per Bumble e tanto altro

Che noia il Super Bowl! Titolo ai New England Patriots - Tom Brady entra nella storia : Tom Brady entra nella storia e i New England Patriots vincono il Super bowl della noia. Con il sesto anello, diventa a 41 anni il più anziano quarterback della storia ad aggiudicarsi il prestigioso Titolo. I Patriots battono i Los Angeles Rams 13 a 3, nel Super bowl con il punteggio più basso della storia.La vittoria cade nel giorno del 17mo anniversario dell'inizio della dinastia Tom Brady e Bill Belichick, il coach dei Patriots ...

Super Bowl - poco show in campo e sul palco. Tom Brady e New England entrano nella leggenda : Dalla notte dei record, positivi e negativi, la leggenda dei New England Patriots e di Tom Brady è uscita ancora più forte. Battendo i Los Angeles Rams per 13-3, i Patriots si sono presi il Super Bowl ...

NFL - il Super Bowl va ai Patriots di Brady - : Ancora New England, ancora Tom Brady. I Patriots, in un Mercedes Benz Stadium , Atlanta, gremitissimo, Superano i LA Rams , 13-3 il finale, , conquistando il Super Bowl numero 53, il sesto della ...

Super Bowl 2019 : vincono i New England Patriots - battuti i Los Angeles Rams. Highlights : Da stasera il libro dei record dell'NFL e dello sport americano va riscritto. Nella storia del Football nessuno, in qualsiasi ruolo, anche combinandoli tutti, ha mai vinto 8 anelli come Belichick , ...

Super Bowl Nfl - Patriots e Brady nella storia nella finale più brutta contro i Los Angeles Rams 13-3 : Tom Brady, i Patriots e il loro guru coach Belichick sono nella storia. Quello che è considerato il miglior quarterback di sempre conquista il suo sesto Super Bowl ad Atlanta in una finale davvero ...

Il trailer a tema Super Bowl di The Walking Dead 9 mette i veterani conto i Sussurratori : chi arriverà vivo a Hilltop? : Il nuovo episodio è già on line e tra qualche ora potrebbe finire sui siti o i social annunciando morti e spoiler ma tutti gli altri dovranno accontentarsi del trailer a tema Super Bowl di The Walking Dead 9. L'ultima domenica senza la serie è finalmente alle nostre spalle ma AMC ha deciso bene di spingere il suo servizio streaming piazzando sulla piattaforma il nono episodio che andrà in onda solo il 10 febbraio prossimo negli Usa e l'11 su ...