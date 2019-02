Super Bowl 2019 | i trailer da non perdere dei film e serie tv più attesi

Formula 1 - Lewis Hamilton spettatore al Super Bowl tra Patriots e Rams : Al Mercedes-Benz Stadium non poteva mancare chi una Mercedes la guida per vincere un Mondiale. Lewis Hamilton , cinque volte campione di Formula 1, dopo essersi sbizzarrito tra surf e paracadutismo ...

La prima volta dei cheerleader maschi al Super Bowl : Il Super Bowl 2019 , vinto dai New England Patriots, due cheerleader maschi hanno fatto la storia di questo sport: sono stati infatti i primi uomini a incoraggiare la propria squadra durante la finalissima giocata domenica. Un fatto che è stato accolto come un segno molto forte di un cambiamento dei costumi ...

Super Bowl - i New England Patriots vincono il più brutto match della storia : Atlanta, Usa,, 4 febbraio 2019 - Sarò probabilmente ricordato come il più brutto SuperBowl della storia. Alla fine lo vincono i New England Patriots con un solo touchdown: 13-3 contro i Los Angeles ...

Super Bowl – Brady euforico - Goff lascia il campo a testa bassa “sono stordito - queste sconfitte ti restano addosso” : Brady si conferma ‘leggenda’, la delusione di Goff dopo il ko nella notte contro i Patriots nel 53° Super Bowl La notte del 53esimo Super Bowl è stata la notte degli England Patriots, la notte della ‘bandiera’ della franchigia di Boston, Tom Brady. Il quarterback 41enne è entrato nella leggenda diventando il primo giocatore a conquistare sei anelli, mai nessuno come lui nella storia dell’Nfl. “E’ ...

Superbowl 2019 - arrestato il rapper 21 Savage : rischia l'espulsione - Sky TG24 - : Il cantante aveva partecipato negli ultimi giorni alle feste in vista del match ad Atlanta. Nato in Gran Bretagna, sarebbe entrato negli Stati Uniti con un visto nel 2005, per poi rimanere nel Paese ...

Adam Levine si spoglia sul palco : il deludente show dei Maroon 5 al Super Bowl : Noioso. Inutile. Inconsistente. E perfino: 'È davvero lo show che questo Super Bowl si merita'. E non è certo un complimento. Il Super Bowl di Atlanta ha segnato un record negativo dopo l'altro: è ...

I primi cheerleader uomini al Super Bowl : Napoleon Jinnies e Quinton Peron, che hanno ballato per tutta la partite insieme alla squadra di cheerleader dei Los Angeles Rams, facendo la storia

The Handamaid's Tale il promo del Super Bowl cita Ronald Reagan e invita l'America a svegliarsi : Un rimando al passato, con un occhio al futuro e un messaggio militante, il trailer della terza stagione di The Handmaid's Tale in arrivo prossimamente su Hulu e in Italia su TIMVISION colpisce gli spettatori del Super Bowl.Hulu e Lionsgate hanno acquistato uno spazio durante il primo quarto del Super Bowl per presentare uno spot della terza stagione di The Handmaid's Tale. Non tanto un vero e proprio trailer che possa anticipare la trama ...

Le tecnologie della Nasa hanno cambiato il Super Bowl : L’evento sportivo più importante dell’ultima settimana ha un cuore che viene dallo Spazio. Il Super Bowl, che ha tenuto incollati al tv gli americani nella serata di ieri, 3 febbraio, deve infatti dire grazie alla Nasa per molte delle tecnologie che sono scese in campo assieme ai giocatori. Dai rivestimenti interni dei caschi alle protezioni per le articolazioni, passando per divise che prendono ispirazione dalle tute spaziali dei ...

Super Bowl 2019 - i momenti migliori dello show - : Terminano la performance Sugar e Moves Like Jagger che, tra fuoco e spettacoli pirotecnici, sono capaci di servire un pop davvero orecchiabile. Ci pensa il più energico performer dell'hip hop a ...

Super Bowl - trionfano i Patriots - Brady nella storia : I New England Patriots battono i Los Angeles Rams e trionfano ancora al Super Bowl. I Pats vincono l'edizione numero 53 della finalissima NFL battendo ad Atlanta i californiani per 13-3, lo score più ...

NCIS 16 - lo spot del Super Bowl anticipa il ritorno di Ziva - ma in che modo? : "Pensavate che la sua storia fosse conclusa. Ma ora il più grande mistero di sempre di NCIS sarà svelato" queste parole accompagnano i 10 secondi di spot di NCIS trasmessi da CBS nel corso del Super Bowl, un appuntamento da oltre 100 milioni di spettatori negli Stati Uniti. Uno spot che ha riportato Ziva nel mondo di NCIS, un regalo, una sorpresa per i fan della serie di tutto il mondo.L'episodio è il tredicesimo della sedicesima stagione di ...

Super Bowl 2019 : la diretta stanotte su Rai 2. Halftime show con i Maroon 5 : Super Bowl 2019 Per gli appassionati di football americano è la ‘notte degli oscar’, un appuntamento con la storia che si rinnova ogni anno. E’ il Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, di scena in Georgia, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La sfida per il trono della National Football League (NFL) vede protagonisti i Los Angeles Rams, campioni della National Football Conference, e i New England ...

Gisele Bündchen festeggia Tom Brady con i figli : la famiglia al completo sul campo del Super Bowl : 38 anni lei, 41 lui, Gisele e Tom sono tra le coppia più affiatate del mondo dello spettacolo : una vera squadra, resa più unita dalle difficoltà che i due hanno dovuto affrontare all'inizio della ...