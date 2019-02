Super Bowl 2019 Halftime Show i Maroon 5 sprecano una buona occasione

SuperBowl ai Patriots - sesto personale per Brady : Roma, 4 feb., askanews, - Passerà probabilmente alla storia come il più brutto SuperBowl della Storia. Alla fine lo vincono i New England Patriots con un solo touchdown: 13-3 contro i Los Angeles Rams.

Superbowl NFL 2019 : in un match senza spettacolo Tom Brady ed i Patriots volano nella leggenda - mentre i Rams implodono sul più bello : I New England Patriots hanno vinto il loro sesto Superbowl, raggiungendo il record dei Pittsburgh Steelers. Tom Brady è entrato ancor più nella leggenda con l’anello numero sei della sua incredibile carriera. Julian Edelman è stato eletto, con pieno merito, MVP dell’incontro con le sue 10 ricezioni per 141 yards. I Los Angeles Rams sono mancati proprio sul palcoscenico più importante, fallendo soprattutto nel loro punto di forza: ...

Super Bowl 2019 - tutti i trailer trasmessi durante l’evento : Nella notte del 4 febbraio si è svolto puntuale l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti, il Super Bowl, che ogni anno si attesta anche come l’appuntamento televisivo più visto al mondo. Svoltasi per la terza volta nella storia ad Atlanta, la finale del campionato di football americano ha visto sfidarsi i New England Patriots e i Los Angeles Rams, decretando poi la netta vittoria dei secondi. Ma come ogni anno, la ...

WWE Halftime Heat – Match a 5 stelle nell’intervallo del Super Bowl : trionfano Aleister Black - Ricochet e Velveteen Dream [VIDEO] : Nell’intervallo del Super Bowl numero 53, la WWE ha deliziato i suoi fan con il ritorno dell’Halftime Heat, un Match a 5 stelle che ha visto esibirsi i migliori performer di NXT Nella grande notte del Super Bowl numero 53, c’è spazio anche per lo spettacolo del wrestling WWE. La compagnia di Stamford ha fatto un grande regalo ai propri fan, riportando in scena Halftime Heat, storico Match nell’intervallo della ...

Al Super Bowl la prima volta di un quotidiano : spot del Washington Post per difendere il giornalismo : Uno spot da 5,25 milioni di dollari durante il SuperBowl per mettere in evidenza l'importanza del giornalismo e il ruolo essenziale dei giornalisti nelle vite di tutti i giorni. Nella notte il ...