Strage di Viareggio | chiesto sconto nelle condanne per via della prescrizione

Strage di Viareggio - processo d’appello : prime richieste di condanna con sconti di pena per effetto della prescrizione : Il sostituto procuratore generale di Firenze Luciana Piras ha chiesto condanne scontate di 6 mesi per i manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di appello per la Strage ferroviaria di Viareggio dicendo che le diminuzioni sono dovute solo alla prescrizione scattata nel maggio 2018 per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose. Le condanne così riformulate vanno da 7 anni e 6 mesi a 8 anni e 10 mesi per 9 dirigenti di ...

Strage di Viareggio - a sorpresa Moretti compare in tribunale : “E’ un’udienza importante”. Appello a ritmo serrato : A sorpresa, dopo oltre 140 udienze, al processo per la Strage di Viareggio si è presentato Mauro Moretti, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in primo grado a 7 anni di reclusione dal tribunale di Lucca. “È un’udienza importante, ecco perché l’ingegnere è in aula” ha affermato il legale Armando D’Apote. Con lui, davanti alla Corte d’Appello di Firenze, erano presenti anche altri manager ...

Su Rigopiano Salvini fa copia-incolla dal decreto per la Strage di Viareggio : “Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elarg

Strage di Viareggio - niente annullamento del processo di 1° grado - soddisfatti i familiari : sulla Strage di Viareggio , dopo la camera di consiglio, ha respinto la richiesta di annullamento della sentenza del processo di primo grado emessa dal tribunale di Lucca, dichiarando infondata l'...

Il sale sulla pelle delle vittime della Strage di Viareggio : C'era anche il Ministro Bonafede a Viareggio alla prima nazionale del docufilm: Il sole sulla pelle del regista Massimo Bondielli. Film dedicato alla vicenda della strage alla stazione di Viareggio del 2009 dove morirono trentadue persone.Una vicenda processuale che ha contribuito alla discussione in atto sulla prescrizione e che tiene tuttora in ansia i familiari delle vittime riuniti nella associazione Il mondo che vorrei per la decisione ...

Ddl Anticorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla Strage di Viareggio : “La prescrizione è una vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...