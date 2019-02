Storia di Hilarry Sedu | primo consigliere nero nell' ordine degli avvocati a Napoli

huffingtonpost

(Di lunedì 4 febbraio 2019) È avvocato, ha 32 anni e la suaè diventata virale per un ottimo motivo. Con 1205 voti,è stato elettodell'di. Si tratta - scrive Hillary su Facebook - "delavvocato di colore eletto in unprofessionale"."In quanto figlio di cittadini stranieri emigrati dall'Africa, la mia elezione è un dato importante: testimonia che chiunque ce la può fare - continua l'avvocato, figlio di migranti, nel post - basta l'impegno e la voglia di integrarsi nel tessuto sociale italiano nel rispetto delle leggi". E ha concluso ringraziando gli amici e la città: "Perché la cultura non discrimina, si "contamina" e si rigenera. Ringrazio tutti i colleghi che hanno creduto in me, supportandomi con il loro voto, e ringrazio questa bella città, perché "Napule è mille ...