Stadio Roma | martedì si decide

Roma contestata - Curva Sud lascia Stadio : ANSA, - Roma, 3 FEB - Prima del fischio d'inizio la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi, tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma, poi la dura contestazione nei confronti ...

Stadio della Roma : Pallotta riorganizza la società : Ci sono giorni fondamentali nella storia delle società di calcio. E non tutti coincidono con situazioni legate al campo di gioco. Non tutti coincidono con grandi vittorie e dolorose sconfitte. Tanto per fare un esempio in casa Roma, tutti i tifosi giallorossi associano lo scudetto del 2001 al 17 giugno. Oppure al pareggio di Torino contro la Juventus. Comunque alle giocate di Totti, Batistuta, Montella. Magari alla gestione tecnica di ...

Pelonzi : lo Stadio della Roma non si farà mai : Roma – “Lo stadio non si fara’ mai. Noi abbiamo criticato questo progetto tanto che in occasione della votazione della famosa delibera abbiamo votato contro per diversi motivi. Non ci convincevano le soluzioni legate alla mobilita’, ne per una questione di traffico locale (mi riferisco soprattutto all’ostiense), ne per una questione strategica di rilancio di quel quadrante anche a livello economico commerciale ...

Virginia Raggi : a Roma lo Stadio si farà e “I lavori partiranno quest’anno” : Virginia Raggi ha ribadito più volte che lo stadio a Roma si farà è sará fatto bene Diceva un famoso fotografo statunitense, Minor White: “Quello che sembrava un inciampo, è diventato un gradino per Raggiungere la meta”. Il 2019 sarà davvero l’anno buono per lo stadio della Roma? La sindaca della Capitale Virginia Raggi dopo mesi di silenzi, a volte anche imbarazzati, torna a parlare del progetto più importante della sua ...

Stadio Roma - Raggi : "Si farà e bene" : 'Stamattina ho ribadito che a Roma lo Stadio si farà e sarà #UnoStadioFattoBene'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi rilanciando l'intervista uscita oggi sulla Gazzetta dello Sport in cui la stessa Raggi spiega di essere in attesa del parere finale del Politecnico di Torino sul progetto e che poi si penserà 'alla variante urbanistica'.

Palumbo : ancora punti oscuri su Stadio Roma - fare luce su iter : Roma – “La questione dello stadio della Roma ancora presenta dei punti oscuri. La consegna per la relazione definitiva commissionata al Politecnico e’ stata prorogata a fine mese e, parallelamente, ancora non abbiamo ricevuto risposte relativamente all’accesso agli atti che abbiamo effettuato nei giorni scorsi. Gli assessori Meleo e Frongia hanno risposto senza fornire documentazione. La prima ha dichiarato di non aver ...

Stadio Roma - ci siamo. Raggi : "I lavori partiranno quest'anno" : Abbiamo ridotto le cubature del 50%, con edifici a ridotto impatto ambientale realizzati con gli standard energetici più avanzati al mondo e un superamento del rischio idrogeologico della zona". ...

Stadio Roma - Virginia Raggi : “l’intenzione è far partire i lavori entro quest’anno” : Stadio Roma – “Se il 2019 sara’ l’anno buono per posare la prima pietra dello Stadio della Roma? C’e’ la volonta’ politica di portare avanti al piu’ presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle. lavoriamo con tale proposito nel rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini”. Sono le importanti indicazioni de sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista alla ...

Stadio della Roma : caos Politecnico : Come nei migliori film iniziamo con un flashback. O se preferite, rispolverando una terminologia ante digitalizzazione, riavvolgiamo il nastro. Il comune di Roma incarica il Politecnico di Torino di effettuare una relazione circa lo studio dei flussi di traffico inseriti nel progetto dello Stadio della Roma. Nell’accordo è prevista una relazione preliminare e poi, successivamente, quella definitiva. Va però sottolineato, e non è cosa di ...

Stadio Roma - la Raggi : «C’è la volontà politica di proseguire il progetto» : Alla Gazzetta La sindaca di Roma Virginia Raggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul progetto per lo Stadio della Roma. Ha parlato di «volontà politica di portare avanti al più presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle». Passaggio importante dopo le recenti inchieste della magistratura. Ha chiarito come mai ha cambiato posizione da quando è arrivata al Campidoglio. «Ero contro “quel” progetto specifico, che ...

Stadio Roma - sindaca Raggi : 'Il 2019 è l'anno buono - ecco cosa manca' : Virginia Raggi , sindaca di Roma , torna a parlare della Roma e del progetto Stadio. Queste le parole rilasciate a la Gazzetta dello Sport: ' 2019 anno buono per porre la prima pietra? C'è la volontà politica di portare avanti al più presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle . Lavoriamo con tale proposito nel rispetto della ...

Stadio della Roma - Raggi : “I lavori partiranno nel 2019” : Stadio della Roma Raggi – La nostra testata, forte di alcune fonti qualificate, ve lo aveva anticipato già da ottobre quando l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia si era spinto a dichiarare “andiamo avanti e credo che già dalle prossime settimane ci saranno novità rilevanti”. Successivamente vi abbiamo dato conto dell’importante apertura di […] L'articolo Stadio della Roma, Raggi: “I lavori ...