Spreco alimentare | il cibo buttato ci costa quasi un punto di Pil

Giornata contro lo Spreco alimentare : cosa possiamo fare per limitarlo - : Da una spesa più ridotta ma ripetuta nel tempo alla scelta dei prodotti a chilometro zero, le possibilità sono diverse per arginare un fenomeno che ogni anno in Italia destina alla spazzatura 16 ...

Spreco alimentare - i surgelati sono virtuosi : se ne getta il 2 - 5% : Roma, 30 gen., askanews, - Nell'ultimo anno, in Italia, è stato sprecato cibo per un valore complessivo di 8,5 miliardi di euro, 0,6% del PIL nazionale,. Gli sprechi si concentrano soprattutto a ...

Giornata contro lo Spreco alimentare - Fondazione Barilla : “Dall’Italia segnali positivi - solo il 2% del cibo viene perso prima di venderlo ma a casa ne gettiamo 65 kg l’anno” : Ogni anno sprechiamo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all’anno (1/3 della produzione mondiale). Entro il 2030 saliremo a circa 2,1 miliardi di tonnellate[1] (+61,5% rispetto a oggi), con ulteriori danni a livello sociale, economico e ambientale. Quando parliamo di spreco alimentare parliamo sia di cibo perso (Food Loss) che sprecato (Food Waste). Il primo è quello che si ferma nelle prime fasi della filiera produttiva, prima di essere venduto. ...

Gli studenti in prima linea contro lo Spreco alimentare : Prato, i prodotti in scadenza il 10 aprile verranno consegnati alla Mensa La Pira e all'Emporio della Solidarietà. Una campagna per il risparmio energetico

Pisa. Rete solidale contro Spreco alimentare in favore di chi ha bisogno : “Ringrazio tantissimo le associazioni di categoria che si stanno impegnando per creare una Rete solidale di commercianti di cui il

NUMBER 1/ Con Banco Alimentare nel primo hub di quartiere a Milano contro lo Spreco : NUMBER 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all'interno di un progetto presentato oggi a Milano

NUMBER 1/ Con Banco Alimentare nel primo hub di quartiere a Milano contro lo Spreco : NUMBER 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all'interno di un progetto presentato oggi a Milano

Mipaaft - finanziati 14 progetti contro Spreco alimentare : Sono 14 , i progetti innovativi selezionati dal Mipaaft , Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per contrastare lo spreco alimentare e per impiegare le eccedenze di cibo . ...