Sondaggi elettorali Winpoll | Lega in calo | M5S in leggera crescita

Sondaggi elettorali Demos : governo più forte (e più fragile?) : Sondaggi elettorali Demos: governo più forte (e più fragile?) Secondo l’ultimo Atlante Politico redatto da Demos e pubblicato da Repubblica continua a crescere la Lega mentre prosegue anche il crollo del Movimento 5 Stelle. La forza del Carroccio è stimata nella misura del 33,7%; era al 32,2% più o meno a metà del mese scorso. I 5 stelle, un mese fa al 25,7%, oggi vengono dati al 24,9%. In timida ripresa le opposizioni: il Pd cresce di ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S torna a crescere - Lega in calo - bene Forza Italia : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale rilasciato dall’istituto di ricerca veronese Winpoll (per Scenari Politici) e aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità. Rispetto all’ultima rilevazione di 14 giorni fa, per il progetto politico ideato da Belle Grillo si registrerebbe un timido segnale di ripresa. Mentre la Lega del ministro dell’interno Matteo Salvini, rispetto ai Sondaggi Winpoll dell’ultimo mese, sarebbe calato ...

Sondaggi elettorali - flop M5S : perde lo 0 - 7%. Italiani sono con Salvini per il caso Diciotti : Secondo il Sondaggio realizzato da Emd Acqua per Agorà il 57 per cento degli Italiani pensa che il Senato dovrebbe votare contro l’autorizzazione a procedere, evitando così il processo a Salvini, Solo il 38 per cento ritiene che il vicepremier debba difendersi davanti ai giudici. Si schierano contro l'autorizzazione a procedere il 97 per cento degli elettori della Lega e il 66 per cento dei sostenitori del M5S.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - giù il M5S - gli italiani sono con Salvini sulla questione Diciotti : Sondaggi elettorali EMG, giù il M5S, gli italiani sono con Salvini sulla questione Diciotti Il più recente dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà raccontano una storia già vista. Ovvero una predominanza della Lega e un Movimento 5 Stelle in calo. La Lega non arriva agli stessi livelli attribuiti da altri istituti. Tuttavia è in leggero aumento, raggiunge il 30,3% crescendo di due decimi. Al contrario il M5S perde lo 0,7% e va al 25,8%. ...

Sondaggi elettorali Swg : europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee, ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe valere tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggio Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone, oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Sondaggi elettorali Index : bene la Lega - male il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Index: bene la Lega, male il Movimento 5 Stelle L’emergenza migranti torna a far volare la Lega nelle intenzioni di voto registrate da Index Research per Piazza Pulita. Secondo il Sondaggio, il Carroccio guadagna in due settimane lo 0,7% e sale al 33,7%. La fase di appannamento registrata durante le feste natalizie pare essere già finita per il partito di Salvini. La stessa cosa non si può dire per il suo alleato di ...

Sondaggi elettorali Piepoli-Euromedia : Lega sopra il 30% - M5S in stallo : Sondaggi elettorali Piepoli-Euromedia: Lega sopra il 30%, M5S in stallo Mancano poco più di tre mesi all’appuntamento per le europee e i Sondaggisti si scatenano. Dopo le intenzioni di voto registrate da Bidimedia, Piepoli e Quorum, ieri sera è stata la volta di Euromedia e Piepoli, nel consueto appuntamento con Porta a Porta. La Lega è sondata tra il 31% e il 33,7% mentre il Movimento 5 Stelle va da una valutazione minima del 24,2 ...

Sondaggi elettorali Ipsos : a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra : Sondaggi elettorali Ipsos: a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra A Milano la Lega raccoglie più voti dell’intero centrosinistra. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos pubblicato ieri sulle pagine milanesi del Corriere della Sera. Il Carroccio, rispetto alle politiche del 2018, ha raddoppiato i suoi voti in città, passando dal 17% al 36%. Il partito di Salvini ha rubato consensi a Forza Italia che è scesa dal 15,4% al 7,9%. ...

Sondaggi elettorali Quorum : Europee - Lega e M5S in calo : Sondaggi elettorali Quorum: Europee, Lega e M5S in calo Lega e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Europee potrebbero ottenere consensi inferiori rispetto a quelli registrati nelle intenzioni di voto nazionali. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum/YouTrend, diffuso durante l’approfondimento “Il Confine”. Se si votasse oggi per le elezioni Europee, il Carroccio otterrebbe il 30,9% dei voti. Se invece si votasse per le ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali gennaio 2019 : M5S e Lega - il focus : Ultimi sondaggi politici elettorali gennaio 2019: M5S e Lega, il focus Come sono andati i partiti di maggioranza secondo gli istituti demoscopici in chiusura del mese di gennaio? Ultimi sondaggi: com’è andata la Lega? Guardando le ultime intenzioni di voto pubblicate la Lega si trova intorno al 32%, il Carroccio la settimana precedente era dato indietro di più o meno un punto rispetto al dato attuale. In questo senso, considerando ...

Sondaggi elettorali Tecne : la Lega perde consensi : Sondaggi elettorali Tecne: la Lega perde consensi Nelle ultime due settimane la Lega ha perso l’1,6% dei voti calando al 30,2% dei consensi. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica realizzato il 24 gennaio. Stando alla rilevazione, il Carroccio è l’unico, tra le forze politiche prese in esame, a perdere voti. La linea dura contro i migranti, cavallo di battaglia salviniano, pare non portare più voti. La ...

Sondaggi elettorali SWG - la Lega guadagna il 1 - 1% in una settimana : Sondaggi elettorali SWG, la Lega guadagna il 1,1% in una settimana settimana positiva l’ultima per la Lega secondo SWG. Dopo il calo di settimana scorsa il partito di Salvini riprende a crescere e anzi recupera più di quanto aveva già perso. Che sia il risultato del nuovo braccio di ferro sugli immigrati al largo di Siracusa? O è il dividendo di quota 100? Fatto sta che come quasi sempre accade l’andamento del Movimento 5 ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 28 gennaio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 21 gennaio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Sondaggi politici elettorali : area di Governo in calo - perde consensi anche il PD : EMG ha pubblicato lo scorso 24 gennaio nuovi Sondaggi politici, che vedono i partiti al Governo in leggera flessione. Rispetto a qualche mese fa sono infatti calate le intenzioni di voto per Lega e Movimento 5 Stelle, mentre all’opposizione si torno a sorridere. Entrando nel dettaglio, abbiamo il partito di Matteo Salvini sempre al comando, con il 30,1%, ma con una perdita dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. Minore è il calo ...