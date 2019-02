Soldi | numeri e scadenze sulla Tav | entro fine marzo l' Italia potrebbe essere condannata

huffingtonpost

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Dopo il rumore delsettimana irrompe l'Unione europea poiché, al di là della campagna elettorale nostrana e delle reciproche esigenze di Lega e M5s, adesso ci sono accordi, date eda rispettare. Quando il livello dello scontroTav Torino-Lione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nonostante i due vicepremier si trovassero in Abruzzo, ha raggiunto livelli ancora più alti, è arrivata l'Ue, ovvero dal finanziatore di buona parte dell'Alta velocità, a dare precise indicazioni.Le parole giunte da Bruxelles non lasciano spazio all'interpretazione: "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'i contributi già versati" per la Tav, oltre al "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possanoallocati ad altri progetti" europei, fa sapere un portavoce della Commissione Ue, che non ne ...