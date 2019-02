Slittino | la Coppa del Mondo si sposta a Oberhof | confermata la squadra azzurra impegnati

Coppa del Mondo Slittino – Sandra Robatscher trionfa nel singolo femminile ad Altenberg : Meravigliosa sorpresa ad Altenberg: Sandra Robatscher trionfa nel singolo femminile, primo successo in carriera La prima domenica di febbraio si apre con una sorpresa meravigliosa per lo sport italiano: arriva dallo Slittino artificiale e a regalarla è Sandra Robatscher che trionfa nel singolo femminile sotto la fitta neve di Altenberg conquistando il suo primo successo in carriera. L’azzurra partita con il pettorale numero dieci ...

Slittino - tutte le vittorie dell’Italia nel singolo femminile della Coppa del Mondo di Slittino. Sandra Robatscher spezza un digiuno di 23 anni : Sandra Robatscher nella storia dello Slittino italiano. L’altoatesina interrompe il digiuno di vittorie dell’Italia in rosa in questa disciplina che durava da ben 23 anni, aggiudicandosi la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2019. Il risultato odierno è eccezionale proprio per la distanza temporale intercorrente con l’ultimo trionfo, firmato da un mito come la mai dimenticata Gerda ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Felix Loch beffa Egger di 4 millesimi. Dominik Fischnaller decimo : Felix Loch non si ferma più, ora la fortuna sembra essere tornata dalla sua parte, dopo la clamorosa beffa olimpica dell’anno scorso. Il dominatore dello Slittino internazionale dell’ultimo decennio timbra nuovamente il cartellino, dopo il titolo mondiale di settimana scorsa a Winterberg, arriva anche il successo in Coppa del Mondo, sempre in casa, in quel di Altenberg. Una rimonta sul finale per il campione del Mondo, che ha fatto ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : nel doppio vince Thomas Steu su Eggert - quinti Nagler/Malleier - sesti Rieder/Rastner : La coppia composta dagli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller si è aggiudicata la tappa di Altenberg, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2019. Dopo aver fissato il miglior crono nella prima manche, Steu/Koller hanno risposto nel migliore dei modi al tentativo di recupero dei tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che si fermano a 43 millesimi dal successo. Per gli austriaci prima manche da 41.508 e seconda da 41.955, ...

Slittino – Coppa del Mondo : miglior risultato in carriera per Nagler/Malleier : Nagler/Malleier, miglior risultato in carriera: gran rimonta ad Altenberg, sono quinti nel doppio davanti ai compagni Rieder/Rastner Sorpresa ad Altenberg, come accade spesso nelle gare di Coppa del Mondo immediatamente successive a quelle dei Mondiali. I campioni iridati Eggert e Benecken, leader della classifica generale del doppio di Slittino artificiale, vengono beffati dagli austriaci Steu e Koller, bronzo una settimana fa a ...

Slittino – Nation’s Cup : Sandra Robatscher nona ad Altenberg - staccato il pass per la Coppa del Mondo : Nono tempo per Robatscher nella Nation’s Cup di Altenberg: qualificata per la gara di Coppa del Mondo Sandra Robatscher si qualifica alla gara di Coppa del Mondo di Altenberg nel singolo femminile di Slittino artificiale. L’azzurra ha centrato il nono tempo in Nation’s Cup con un ritardo di 675 millesimi dalla russa Viktoriia Demchenko e tornerà in pista domenica 3 febbraio. In programma la prova del doppio con due coppie ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : si torna in gara dopo i Mondiali - tedeschi ovviamente favoriti : Si è disputato settimana scorsa l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale: i Mondiali in quel di Winterberg. Assegnati i titoli iridati ora si torna a parlare, sempre nel week-end, di Coppa del Mondo: sabato e domenica infatti va in scena il massimo circuito internazionale, sempre in terra tedesca, ma sulla pista di Altenberg. C’è attesa per i tedeschi che si sono resi grandi ...

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo : Italia show a Nova Ponente : L’Italia fa en plein a Nova Ponente: trionfano Lanthaler, Gruber e la staffetta L’en plein è servito. Ancora una volta. Vince tutto l’Italia a Nova Ponente nella terzultima tappa di Coppa del Mondo di Slittino naturale. Sabato avevano cominciato Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio, domenica proseguono Evelyn Lanthaler e Alex Gruber nel singolo, poi i due, insieme a Pigneter, portano gli azzurri al trionfo anche ...

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo : Lanthaler pigliatutto - è sua anche la tappa di Nova Ponente! : Impressionante Lanthaler: a Nova Ponente fa 5 su 5 nel singolo femminile. Sul podio anche Greta Pinggera In Spagna la chiamerebbero “manita”: Evelyn Lanthaler fa 5 su 5 in Coppa del Mondo e a Nova Ponente dà una dimostrazione di forza impressionante. Sulla pista di casa l’azzurra leader della classifica generale dà spettacolo e vince con 1″80 su Ekaterina Lavrenteva, un’enormità in due manche dello Slittino ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Nova Ponente : Prima ed unica tappa italiana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale: nel week-end, tra sabato e domenica, doppio e i due singoli in quel di Nova Ponente. Folta la rosa degli italiani presenti sulla pista di casa, andiamo a scoprire i convocati: Alex Gruber, Patrick Pigneter, Stefan Federer, Florian Clara, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Mathias Troger, Greta Pinggera, Evelin Lanthaler, Alexandra ...

Slittino – Coppa del Mondo - Italia favolosa a Mosca : le parole dei protagonisti : Lanthaler: “Quattro vittorie in quattro gare sono tante, ma la stagione è lunga”. Gruber: “Manche super, successo importante” Le dichiarazioni degli azzurri dopo i trionfi nella tappa di Coppa del Mondo di Slittino naturale disputata a Mosca. Evelin Lanthaler: “Prima della prima manche del mattino ero nervosa. Nella seconda mi sono concentrata sulla mia prestazione nel modo migliore e tutto è andato bene. ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : dominio Italia - magica tripletta a Mosca. Gruber - Lanthaler - Pigneter/Clara in trionfo : Grande Italia a Mosca dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2019 di Slittino naturale. Nella capitale russa sono state cancellate le staffette per “ragioni tecniche” e così si sono svolte le normali gare delle singole specialità dove hanno vinto sempre gli azzurri che balzano anche in testa alle varie classifiche generali! Nel singolo maschile è arrivata la doppietta firmata da Alex Gruber con 25 centesimi di vantaggio ...

Slittino – Coppa del Mondo - quanta Italia a Mosca : gli azzurri dominano in tutte le gare : Solo Italia a Mosca: doppietta Gruber-Pigneter nel singolo maschile, Lanthaler fa poker, Pigneter/Clara primi nel doppio Italia, Italia, solo Italia. Il cielo grigio di Mosca si tinge d’azzurro sulla pista di Slittino naturale, dove gli organizzatori, per “ragioni tecniche” decidono di cancellare le pursuit per far disputare le normali gare delle singole specialità e a vincere, in ognuna di essere, sono soltanto gli ...