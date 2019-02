Silvio Berlusconi verso una rinuncia storica Gira una voce dentro Forza Italia | colpo di

Silvio Berlusconi dribbla i magistrati al processo escort : l'ultima mossa vincente : Appena cominciato, il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, accusato di avere indotto l'imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda escort, è stato subito rinviato al 17 giugno. Motivo: il Cavaliere è candidato per Forza Itali

Caso escort Bari - il processo a Silvio Berlusconi rinviato a dopo le elezioni europee : È stato rinviato al prossimo 17 giugno il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, imputato per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Berlusconi è accusato di aver pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini perché mentisse ai pm che indagavano sulle escort. Il giudice monocratico Flora Cistulli ha accolto la richiesta della difesa di Berlusconi, con parere favorevole del pm Eugenia Pontassuglia, e ...

Silvio Berlusconi - scenario catastrofico : "Il suo pesante handicap" - il panico dentro Forza Italia : Un "pesante handicap" per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è candidato alle elezioni europee, ma come nota giustamente Italia Oggi potrebbe pagare un prezzo salatissimo per il suo peccato originale: quello di essere, nonostante i violenti screzi del passato, "l'amico di Angela Merkel"

Giorgia Meloni - la sfida finale a Silvio Berlusconi : altra valanga - chi scarica Forza Italia : La seconda gamba inizia a muovere i primi passi. Sabato i promotori dell' iniziativa si troveranno a Milano per provare ad accelerare i tempi. Le elezioni europee incombono e il progetto di una nuova aggregazione di centrodestra che affianchi la Lega potrebbe arrivare a compimento in tempo per l' ap

Patrimoniale al 10-12% - un raid nel tuo conto corrente : la bomba di Silvio Berlusconi : "Siamo alla recessione, servirà una correzione della manovra e dopo le europee metteranno la Patrimoniale del 10-12 per cento, torneranno tasse sulla casa alte come in Francia e la tassa di successione, imposta rapina la chiamo". Silvio Berlusconi atterra in Abruzzo per la campagna elettorale e lanc

Silvio Berlusconi - ecco dove si è comprato casa : la mossa milionaria dal grande peso politico : Silvio Berlusconi è sempre stato un ottimista. E uno che pensa in grande. Anche se i sondaggi danno la sua Forza Italia paralizzata sotto il 9% delle preferenze e anche se la sua discesa in campo in vista delle prossime elezioni Europee non ha smosso che qualche decimale sull'abaco che conta i le pr

Silvio Berlusconi : “Salvini mi sta rubando i voti - spero che gli italiani capiscano” : Silvio Berlusconi, intervistato a Circo Massimo, non esclude un nuovo governo di centrodestra sostenuto da una maggioranza allargata ai grillini insoddisfatti: "C'è una possibilità, non si può negarlo. I miei parlamentari mi dicono che molti 5 stelle sono scontenti di non contare nulla nelle decisioni che vengono dall'alto e da fuori dal partito".Continua a leggere

Isola dei famosi - tracollo negli ascolti. Che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi : Mediaset - qua si mette male : Crolla l' Isola dei famosi , gli ascolti condannano Mediaset . Dopo il verdetto della serata di giovedì 31 gennaio, usando un po' d'ironia, si potrebbe dire: che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi . Il ...

Isola dei famosi - tracollo negli ascolti. Che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi : Mediaset - qua si mette male : Crolla l'Isola dei famosi, gli ascolti condannano Mediaset. Dopo il verdetto della serata di giovedì 31 gennaio, usando un po' d'ironia, si potrebbe dire: che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi sprofonda al 12,38% di share, con 2,405 milioni di tele

Silvio Berlusconi disintegra il centrodestra : "Salvini mi ruba i voti. Mai partito unico - Lega sovranista" : "Se Matteo Salvini mi sta rubando voti? Sembra di sì". Silvio Berlusconi, intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, lancia quello che sembra un grido disperato, augurandosi "che gli italiani, l'Altra Italia, si accorgano di quello che sta facendo questo governo e che si ravv

Fermare l’immigrazione è possibile - ecco il piano di Silvio Berlusconi : ecco come Fermare il problema immigrazione, secondo Silvio Berlusconi un modo ci sarebbe “Non ho criticato Salvini e la Lega per la questione Sea Watch. Avevo detto che mettendo in campo l’umanità che ci deve essere io li avrei fatti scendere. I problemi, in realtà, sono altri: per prima cosa Fermare gli imbarchi con i Paesi ricchi che intervengono in quelli di provenienza stampando moneta e portando imprese occidentali per far nascere o ...

Giorgia Meloni le suona a Silvio Berlusconi : "Forza Italia ha qualche problema d'identità" : Giorgia Meloni non è una che le manda a dire, e il suo messaggio a Silvio Berlusconi è chiaro: "Mi pare che Forza Italia sul piano dell'identità abbia qualcosa da chiarire", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia all'inaugurazione della nuova sede del partito a Milano. "Crediamo che il centrodes

Silvio Berlusconi - altra bomba : la donna dell'ex avvocato di Ruby torchiata in procura : cosa cercano i giudici : Più di due ore di interrogatorio. Tanto è durato, secondo quanto rivela La Stampa, il faccia a faccia tra la procura di Milano e l'ultima compagna dell'avvocato Egidio Verzini, il legale che nel 2011 per un mese difese Ruby El Marough e che è morto lo scorso 5 dicembre in Svizzera per eutanasia. Non

Silvio Berlusconi - il big di Forza Italia in Sardegna lo abbandona : dopo vent'anni va con Salvini : L'ultima pugnalata al cuore per Silvio Berlusconi arriva dalla Sardegna, proprio da quella stessa regione che aveva scelto per annunciare il suo ritorno in campo per le prossime Europee. Lo storico esponente di Forza Italia e sindaco nel Sassarese, Giuseppe Morghen, ha deciso di mollare il Cav per a