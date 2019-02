Si chiama G-League la nuova fucina di campioni per l' Nba

Champions League - si può fare : dai bookmakers ultima chiama ta per il poker italiano agli ottavi : Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi . Tutto sarà deciso nell’ ultima giornata, la sesta della fase a gironi. INTER – PSV EINDHOVEN Dopo la sconfitta di Londra contro il Tottenham i nerazzurri devono battere il PSV a San Siro ...

Liverpool-Napoli - Champions League 2018-2019 : partita della verità per i partenopei - chiamati a fare risultato ad Anfield per volare agli ottavi : Una delle partite più attese dell’intera fase a gironi della Champions League 2018-2019, due squadre con un gioco spumeggiante e spettacolare che si incontrano in uno degli stadi più affascinanti e caldi d’Europa in una sorta di spareggio per accedere agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Domani sera (calcio d’inizio alle ore 21.00 ad Anfield) si deciderà il destino di Liverpool e Napoli nel ...