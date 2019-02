Serie B | un super Brescia vola in testa | stesera tocca al Palermo Grosso in bilico

Serie B - super Benevento : Insigne-Coda - 3-0 al Venezia. Crotone-Livorno 1-1 : Nel pomeriggio domenicale di Serie B, il Benevento si porta a casa il sesto risultato utile consecutivo vincendo contro il Venezia e salendo al quinto posto in classifica trascinato dalle reti di ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano supera la Junior Fasano nel big match - cade ancora Cassano Magnago : Sedicesima giornata di gare nella regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto l’ennesimo successo di Bolzano, capace di sconfiggere per 27-22 la Junior Fasano nel big match di giornata, con il Pressano che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 29-22, grazie alle 6 reti di Alessandro Dallago. In terza piazza troviamo invece il Conversano, che nello scontro diretto si impone 29-27 sul Cassano Magnago, cui non bastano i ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018-2019 : Trento supera nell’anticipo Varese : La Dolomiti Energia Trentino si rilancia nella corsa ai playoff, vincendo l’anticipo della 18a giornata della Serie A di Basket. Un successo importante quello della squadra di coach Buscaglia, che supera 74-71 la Openjobmetis Varese al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. I lombardi mancano in questo modo l’aggancio alla coppia al terzo posto formata da Cremona e Avellino. Doppia doppia per Joao Gomes (11 ...

Pronostici 22° turno di Serie A : Juventus e Lazio super favorite : Dopo le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia, ritorna la Serie A e dunque è arrivato il momento della 22^ giornata. Un turno che si disputa a partire dal pomeriggio di questo sabato 2 febbraio e che poi si concluderà nella sera di lunedì 4 febbraio. Vediamo ora i Pronostici di tutte le gare in programma in questo turno....Continua a leggere

The Umbrella Academy - arriva la Serie sui giovani supereroi : Tratta dall’omonima serie di fumetti firmata da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, e dal fumettista brasiliano Gabriel Bà, The Umbrella Academy farà il suo debutto su Netflix il prossimo 15 febbraio . Un misto di disfunzionalità familiari, trame fantascientifiche e svolte dark, la serie televisiva copre le vicende che seguono la morte di sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), un miliardario e misterioso benefattore che ha ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2018-2019 : Milano supera Bologna - Cremona espugna Avellino : La diciassettesima giornata della Serie A di Basket vede svilupparsi una lotta serrata alle spalle della capolista Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani continua nella sua leadership solitaria e ha ottenuto oggi la quindicesima vittoria stagionale, superando in casa la Virtus Bologna per 94-75. Un match che Milano ha sempre avuto in controllo, dilagando poi nel finale. Nonostante un Mike James tenuto a riposo dopo il primo quarto per ...

Risultati Serie A 21ª Giornata – Rimonte super di Atalanta e Spal : poker Frosinone - Bologna a picco : L’Atalanta rimonta la Roma, la Spal il Parma, Bologna ko 0-4 contro il Frosinone: i Risultati dei match della 21ª Giornata di Serie A Dopo il successo della Fiorentina sul campo del Chievo (3-4) nel lunch match, il pomeriggio della 21ª Giornata di Serie A prosegue ricco di gol ed emozioni. Ben sei reti fra Atalanta e Roma, tre per parte per un pareggio dal grande tasso di spettacolarità. La Roma ritrova i gol di Dzeko (doppietta) e con El ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno supera Brixen e vola in testa - classifica cortissima : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile che ha visto disputarsi il big match tra Jomi Salerno e Brixen, con il recupero di Giada Babbo che non è servito alle altoatesine per evitare la sconfitta, e il conseguente passaggio di consegne in testa alla classifica. A Bressanone finisce infatti 20-18 in favore delle campane, trascinate dalla mancina Suleiky Gomez, capace di siglare 7 reti. In graduatoria si inserisce in seconda ...

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Serie C - Schiavi e Buzzegoli lanciano il Novara : 2-0 all'Arzachena. Il Pontedera supera l'Albissola nel recupero : Novara - Quattordicesimo risultato utile per il Novara che, al Piola, supera 2-0 l' Arzachena . Primo tempo, molto equilibrato e chiuso sullo 0-0. Poche le occasioni degne di nota da ambo le parti: da ...

Aston Martin DBS Superleggera Tag Heuer Edition in Serie limitata : Cinquanta esemplari appena, tanti saranno quelli di Aston Martin DBS Superleggera realizzati in collaborazione con TAG-Heuer . Indizi, pochi, perlomeno sulle peculiarità della SuperGT inglese lanciata ...