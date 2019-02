Serie A | nuovi orari per Bologna-Juve e Milan-Empoli Come cambia il calendario delle gare

Nuovi video da Doom Patrol - la Serie DC Universe : Il gruppo chiamato Doom Patrol è costituito da persone emarginate dal mondo dopo aver subito degli incidenti che hanno donato loro incredibili poteri, ma anche malformazioni spaventose. Tra i membri ...

The Witcher : emergono nuovi dettagli sul cast della Serie Netflix : Se, fino a questo momento, tra le poche cose certe che sappiamo sulla serie tv di The Witcher c'è la soddisfazione di Netflix per come stanno procedendo i lavori, ecco che, tra un rumor e l'altro, Comicbook ci porta a conoscenza di qualche novità riguardante il cast secondario.Nel subreddit dedicato alla serie, infatti, è apparso un post interessante che fa riferimento alla ricerca, da parte di un'agenzia ungherese di casting, di specifiche ...

Serie A - Vecchi e nuovi bomber per l'Europa dove arriva la bella intrusa Atalanta : Il campionato è tornato sfoggiando tutto il suo bel repertorio. Dalla festa degli 11 mila bambini a San Siro,che hanno scaldato uno stadio altrimenti vuoto per la squalifica, alle emozioni di Roma-...

I nuovi titolari in Serie A : chi ha conquistato il posto nel corso del girone d'andata : "Chiamo Kouamè". "Uno", "Tre", "Dieci", "Tuo". Estate 2018. Dopo un paio d'ore , minimo, di asta, dobbiamo riempire le ultime caselle degli attaccanti e notiamo che tra i vari Piatek, Pandev, Favilli ...

Suburra - la Serie 2 parte il 22 febbraio con 3 nuovi personaggi : Il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, Suburra, la serie, è vicino al suo ritorno: lo streaming della seconda stagione, infatti, partirà il prossimo 22 febbraio 2019. Con tre novità nel cast e un tris di donne che dallo sfondo sono pronte a farsi decisive. I nuovi ingressi sono tutti giovani e si dividono tra 'guardie e ladri: una poliziotta (interpretata da Cristina Pelliccia) ...

Calciomercato Serie B live : Salernitana e Benevento - nuovi bomber in arrivo : E senza dubbio una settimana di fuoco quella che inizierà lunedì per il Calciomercato di Serie b. Sono tantissime le trattative aperte, alcune delle quali si stanno chiudendo proprio in queste ore. Calciomercato Serie B in diretta: 12 Gennaio Ore 12.00: il Lecce insiste per Budimir. Il Crotone al momento fa resistenza. L'alternativa più accreditara per l'attacco dei salentini resta Tumminello, giovane punta dell'Atalanta. Ore 11.50: secondo ...

Le Serie evento in tv - dal Nome della Rosa a Mia Martini ai nuovi Montalbano : Un 2019 che si apre nel segno delle serie dove non mancheranno quelle che faranno sicuramente parlare, per protagonisti e temi affrontati. Su RAI1 tra le serie evento più attese dell'anno (ancora senza data) arriva la coproduzione internazionale prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti, Rai Fiction e Tmg tratta dal bestseller Il Nome della Rosa di Umberto Eco (Bompiani). Quattro prime serate con la regia di Giacomo Battiato e un ...

Lo speciale di Doctor Who 11 di Capodanno con i nuovi Dalek salva la Serie da una stagione altalenante? : Nello speciale di Doctor Who 11 di Capodanno vige una sola regola: cambiamento. L'undicesima stagione, la prima con Chris Chibnall al comando della serie, era partita con un'aria fresca e originale. Tuttavia, Jodie Whittaker, nuovo Dottore a cui spetta il compito di raccogliere l'eredità di Peter Capaldi, e i suoi companion non sono riusciti a conquistare il cuore dei fan come avevano fatto in precedenza gli altri - inutile il paragone con David ...

Le Serie del 2018 hanno portato sul piccolo schermo diversi attori sconosciuti (anche giovanissimi) che si sono fatti notare. Basti pensare alle due bambine (Ludovica Nasti ed Elisa Del ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di Serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Serie D - 16^ giornata : il Bari alla ricerca di nuovi record - il Messina cerca continuità di risultati : La Serie D entra nella fase importante, tante piazze prestigiose e che hanno aumentato tantissimo la qualità tecnica del campionato. Il Girone più seguito è sicuramente il Girone I e principalmente per la presenza del Bari, il presidente De Laurentiiis ha costruito una corazzata e l’obiettivo è quello di festeggiare la promozione nel campionato di Serie C con largo anticipo. Brienza e compagni sono reduci dal successo con il minimo ...

Nuovi casting per la Serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma : come partecipare : Continuano a pieno ritmo i casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma: la Capitale è una delle città in cui è ambientata la nuova serie Sky, la cui trama si svolge tra l'Italia e Londra nell'ambito dell'alta finanza. Le riprese della serie ispirata al Romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Borghi sullo stesso set, e sono ...