Serie A | la Juventus rallenta | Roma e Milan pareggiano

: 17 - Cristiano Ronaldo ha segnato 17 gol in questo campionato: l'ultimo giocatore della Juventus a fare meglio dopo… - OptaPaolo : 17 - Cristiano Ronaldo ha segnato 17 gol in questo campionato: l'ultimo giocatore della Juventus a fare meglio dopo… - SkySport : ???? Serie ?? 22^ giornata ?? #JuveParma 3-3 ? #Gervinho (90+3’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? - Gazzetta_it : #Juve incidente in autostrada per #DouglasCosta Auto distrutta, il giocatore sta bene -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Quando siamo a poco più dalla metà della stagione diA, stiamo vedendo unmento della: sabato battuta d'arresto in casa con il Parma dove i bianconeri hanno subito il pareggio di Gervinho nei minuti finali, concludendo la partita 3-3 e mostrando diverse pecche in difesa. Tuttavia non si tratta solo del campionato, ma anche dell'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Atalanta.Preoccupazioni in casa bianconera I tifosi bianconeri avvertono una certa preoccupazione in vista dell'impegno di Champions League contro l'Atletico Madrid, previsto per il prossimo 20 febbraio. Insomma ladi Cristiano Ronaldo rischierebbe di non arrivare preparata a quell'incontro continuando in questa maniera: la qualità dei singoli giocatori ha garantito buoni risultati, ma ancora non si intravede un gioco ben costruito. L'allenatore Massimiliano Allegri dovrà intervenire ...