Serie A calcio | gli orari delle partite di oggi 4 febbraio Orari | programma e come

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

Calcio - Serie A 2019 : Fiorentina e Sassuolo pareggiano a Genova e ad Udine nella ventiduesima giornata : Tre le partite andate in scena nel pomeriggio in Serie A, in attesa del match tra Inter e Bologna e soprattutto del confronto tra Roma e Milan, valide per la 22esima giornata del campionato di Calcio. A Ferrara poche emozioni e Torino fermato sullo 0-0 dala SPAL che conquista un punto importante in chiave salvezza salendo a quota 22 punti. Per i granata un risultato che non può certo soddisfare se valutato nell’ottica di un piazzamento ...

Risultati Serie A 22ª Giornata – Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A: domina il Segno X! Escluso il 3-0 del Napoli sulla Sampdoria nel match del sabato pomeriggio, tutte le altre gare sono terminate in pareggio. Partendo da Empoli-Chievo (2-2) e Juventus-Parma (3-3) giocate ieri, la Giornata di oggi è ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Roma 1-0 - decide un gol di Barbara Bonansea : Va in archivio la quindicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Nel posticipo domenicale di Vinovo la Juventus si è imposta 1-0 contro la Roma grazie alla rete al 64′ di Barbara Bonansea che ha permesso alle bianconere di mantenersi in vetta alla graduatoria generale con 4 punti di vantaggio sul Milan. Una partita ben giocata dalla formazione di Rita Guarino, su un campo non semplice, reso insidioso dalla ...

Serie A calcio - chi gioca oggi? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Oggi domenica 3 febbraio sono in Programma cinque partite valide per la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Riflettori puntati sul big match dell’Olimpico tra Roma e Milan, i giallorossi devono riscattare la batosta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina mentre i rossoneri sono galvanizzati dal raggiungimento della semifinale: scontro diretto fondamentale per un posto nella prossima Champions League, i giallorossi devono ...

LIVE Roma-Milan - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Senza e senza ma il big match della ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Roma-Milan è la partita di cartello e riveste un significato europeo. All’Olimpico infatti entrambe le compagini si giocano una piccola fetta di qualificazione alla prossima Champions League ma si presentano con uno stato emotivo completamente diverso. I giallorossi vengono dal disastroso ko contro la Fiorentina nei quarti di finale di ...

Calendario Serie A calcio oggi (3 febbraio) - orario delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi domenica 3 febbraio si completerà con le cinque partite in programma la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Grandi attenzioni sul big match dell’Olimpico tra Roma e Milan: i giallorossi vogliono riscattare il pesantissimo ko subito in Coppa Italia contro la Fiorentina mentre i rossoneri sono galvanizzati dal raggiungimento della semifinale, dopo aver superato il Napoli. Lo scontro diretto sarà importante nella lotta per un ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

Calcio - Serie A 2019 : Napoli-Sampdoria 3-0 - tris convincente dei partenopei al San Paolo : Termina 3-0 allo Stadio San Paolo l’anticipo delle ore 18.00 tra il Napoli e la Sampdoria, valido per il 22° turno di Serie A. La compagine partenopea si è imposta 2-0 grazie alle marcature di Arkadiusz Milik al 25′, di Lorenzo Insigne al 26′ e di Simone Verdi su rigore all’89’. Una prestazione degna nota della squadra di Carlo Ancelotti che ha rafforzato ulteriormente il suo secondo posto in graduatoria, a -8 dalla ...

Serie A calcio - calendario anticipi di oggi : orari delle partite e su che canale vederle in tv. Programma e streaming : Il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio riprende oggi, sabato 2 febbraio, con gli anticipi della ventiduesima giornata, terzo turno del girone di ritorno. Saranno come di consueto tre le partite in Programma, con diverse sfide intriganti che vedranno coinvolte le formazioni di vertice. Ad aprire la giornata saranno Empoli e Chievo, nel delicatissimo scontro salvezza delle ore 15.00. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta interna: i ...

Calendario Serie A calcio oggi (2 febbraio) - orario delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 2 febbraio) si svolgeranno tre partite valide per la 22ma giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo turno di campionato ci sarà la sfida delle 15.00 tra Empoli e Chievo, un importante scontro diretto per la salvezza. Alle 18.00 al San Paolo il Napoli affronterà la Sampdoria. I partenopei devono riscattare il doppio deludente confronto con il Milan, con un pareggio in campionato e poi l’eliminazione in Coppa Italia. ...