Scomparso Emiliano Sala | tutti i dettagli sul ritrovamento dell’aereo

(Di lunedì 4 febbraio 2019) AEREO– E’ stato ritrovato l’aereo su cui viaggiavagrazie all’esperienza di David Mearns, il velivolo era in fondo al mare nella Manica ed a bordo c’erano il calciatore italo-argentinoed il pilota, David Ibbotson. Il piper era partito da Nantes ed in direzione Cardiff, si trattava di un breve trasferimento realizzato fra l’altro in condizioni meteorologiche normali, poi la scomparsa dai radar. Sono dunque iniziate le ricerche ma poi sono state sospese per decisione della capitaneria di porto dell’isola, secondo cui “dopo aver perlustrato con unita’ marine e con aerei una superficie di 1.700 miglia nautiche senza trovare nulla, si sono esaurite le speranze che vi possano essere superstiti”.“Ragazzi, sono in aereo, sembra che stia per cadere a pezzi… se fra ...