Sci di fondo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | programma | orari e tv Il calendario della

Sci di Fondo – Campionati italiani : De Fabiani si prende la rivincita su Federico Pellegrino : Campionati italiani a Cogne: De Fabiani si prende la rivincita su Pellegrino nella 15 km, Ganz trionfa ancora tra le donne Francesco De Fabiani e Caterina Ganz si confermano i migliori atleti italiani del momento sulle gare distance e a Cogne si laureano campioni nazionali rispettivamente della 15 km maschile e dela 10 km femminile in tecnica classica. In particolare la giovane azzurra, dopo il suo primo titolo nazionale nella sprint ...

Sci di fondo – Doppietta di Caterina Ganz a Cogne : oro anche nell’individuale : A Cogne Doppietta di Ganz: oro anche nell’individuale Gli altri titoli a De Fabiani, Comarella e Daprà Dieci chilometri per le donne, quindici per gli uomini. L’anello che ospiterà la Coppa del Mondo (16-17 febbraio) ha incoronato i nuovi campioni d’Italia. nell’individuale in tecnica classica di Cogne, valida anche per la Coppa Italia, medaglia d’oro per gli Assoluti Caterina Ganz e Francesco De Fabiani e per gli under 23 Anna Comarella e ...

Sci di fondo - Campionati italiani Cogne 2019 : Francesco De Fabiani e Caterina Ganz vincono i titoli delle prove distance : Vanno a Francesco De Fabiani e Caterina Ganz i titoli assoluti distance messi in palio ai Campionati italiani in corso di svolgimento a Cogne. Il venticinquenne nato ad Aosta si è imposto nella 15 km a tecnica classica maschile, mentre la ventitreenne residente a Modena ha concesso il bis della prova sprint andando a vincere la 10 km, sempre a tecnica classica, femminile. De Fabiani, che ha concluso la prova in 39’04”, ha preceduto ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “La preparazione procede in modo ottimale”. Ganz : “Non mi aspettavo la vittoria” : Sono andati in scena oggi, in quel di Cogne, i Campionati Italiani per quanto riguarda la sprint a tecnica libera nello sci di fondo: ad imporsi Federico Pellegrino e Caterina Ganz (clicca qui per tutti i risultati). Di seguito tutte le dichiarazioni degli azzurri alla FISI nel post gara. Caterina Ganz: “Non mi aspettavo questa vittoria, sono contenta anche perché la pista è davvero bella: mi è piaciuta appena l’ho testata. In discesa ho ...

Sci di fondo – Sprint in tecnica libera : Pellegrino e Ganz campioni italiani : Pellegrino campione italiano della Sprint in tecnica libera: battuto De Fabiani. Tra le donne trionfa a sorpresa Caterina Ganz A Cogne fanno festa Federico Pellegrino e Caterina Ganz, che conquistano l’oro della Sprint ai campionati italiani. Sulla pista valdostana che il 16 e il 17 febbraio ospiterà una tappa di Coppa del mondo, si sono tenute le prime gare degli Assoluti: parziale sorpresa in quella femminile, dove a trionfare è ...

Sci di fondo - Campionati italiani Cogne 2019 : i titoli nelle sprint vanno a Federico Pellegrino e Caterina Ganz : Prove di Coppa del Mondo a Cogne dove, in attesa della tappa del circuito maggiore, oggi vengono assegnati i titoli italiani della sprint in tecnica libera di sci di fondo: successi per Caterina Ganz tra le donne e come ampiamente prevedibile, per Federico Pellegrino tra gli uomini. Per la categoria Under 23 invece titoli a Chiara De Zolt Ponte e Simone Daprà. Nella finale femminile si impone Caterina Ganz, che precede Ilaria Debertolis, ...

