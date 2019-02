Sci alpino | Mondiali 2019 | le ambizioni azzurre per il superG femminile Sofia Goggia

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : si parte con il SuperG - Shiffrin vuole il primo trionfo - ma le italiane vogliono stupire : Signore e signori, si incomincia! I Mondiali di sci alpino di Are 2019 assegnano la prima medaglia, con una gara che si annuncia decisamente interessante e combattuta: il SuperGigante femminile di domani, alle ore 12.30. Sulla pista denominata Olympia, le atlete andranno a caccia delle medaglie con la dominatrice della Coppa del Mondo, la statunitense Mikaela Shiffrin, che inizierà la sua rincorsa verso il primo oro, in una rassegna nella quale ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Tamara Tippler la migliore nella prima prova in discesa. Sofia Goggia ventesima : Ha avuto ufficialmente inizio oggi, seppur quasi con un’ora di ritardo, il Mondiale 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). In programma la prima prova cronometra di discesa libera femminile e sulla neve svedese alcuni dei valori che si erano già notati quest’anno si sono confermati. Ci si riferisce alla squadra austriaca, grande protagonista in Coppa del Mondo con cinque vittorie in sei gare con tre atlete diverse. La migliore è stata ...

Sci alpino – Mondiali di Are al via : big ed azzurre nelle retrovie per la prima prova di discesa femminile : I Mondiali di Are si aprono sotto il sole: le big non spingono nella prima prova di discesa, Nadia Fanchini è 17esima, di Tippler il miglior tempo Splende il sole su Are e sembra un bel presagio per l’edizione numero 45 dei Mondiali di sci Alpino. Si è svolta in condizioni climatiche perfette la prima prova di discesa femminile che di fatto ha aperto la manifestazione prima della cerimonia inaugurale. Il miglior tempo è stato di ...

Calendario Mondiali Sci alpino 2019 : orari e programma giorno per giorno. Come seguirli in tv e streaming : Il grande giorno è arrivato! Oggi scatta il lungo programma dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputano ad Are (Svezia) fino al 17 febbraio. Prende il via, quindi, l’evento più atteso per quanto riguarda lo sci alpino, con i più grandi rappresentanti del Circo Bianco che scenderanno in pista per contendersi le medaglie delle varie discipline. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Istok Rodes vince lo slalom di Gstaad-Saanenland - indietro gli italiani : Il croato Istok Rhodes ha vinto lo slalom di Gstaad-Saanenland valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Dopo aver fatto segnare il miglior crono nella prima manche con il tempo di 48.82, Rhodes ha difeso la sua leadership con i denti, chiudendo in 49.65 per un complessivo di 1:38.37. Al secondo posto il russo Alexander Khoroshilov a 30 centesimi, mentre sul gradino più basso del podio si classifica il norvegese Jonathan Nordbotten che, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata la prima prova della discesa maschile. Il caos voli intacca il programma : Come era preventivabile, la FIS ha deciso di cancellare la prima prova della discesa libera maschile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, che sarebbe stata in programma nella giornata di domani alle ore 10.30. La decisione è stata presa per colpa del “caos voli” dovuto al maltempo che ha costretto numerosi atleti a gravi ritardi. Tra questi protagonisti, addirittura, diversi sono arrivati solamente nelle prime ore ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Katharina Huber vince lo slalom di Odbach - quarta Lara Della Mea : Grazie ad una strepitosa rimonta Katharina Huber si è aggiudicata lo slalom di Odbach, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’austriaca, infatti, era settima dopo la prima manche, ma nella seconda ha piazzato il miglior tempo in 52.25 (54.52 in precedenza) e ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.77 precedendo la ceca Gabriela Capova di 24 centesimi e la svedese Emelie Wikstroem di 28. Si ritrova ai piedi del podio ...

Calendario Mondiali Sci alpino 2019 : orario e programma delle gare maschili e femminili : ROMA - Ad Åre è tutto pronto per i Mondiali di sci Alpino. Dal 5 al 17 febbraio i migliori atleti del Circo bianco si sfidano sulle piste svedesi per una medaglia iridata. Al via oltre 600 ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima prova discesa femminile - Sofia Goggia studia la pista di Are : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova di discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Sulle nevi di Are (Svezia) si comincerà a saggiare le caratteristiche del tracciato scandinavo e le atlete saranno molto attente nel carpire tutti i segreti del tracciato svedese. C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare con tre ...

Calendario Mondiali Sci alpino 2019 : orari e programma giorno per giorno. Come seguirli in tv e streaming : Mancano ormai poche ore ed avranno il via ufficiale i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) da oggi fino al 17 febbraio. Sarà, quindi, la celebre località scandinava ad ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, con tanti campioni pronti a darsi battaglia per le medaglie. Non mancherà lo spettacolo, con i più grandi campioni del Circo Bianco che andranno a caccia delle ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...