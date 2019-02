Scade ultimatum a Maduro | Spagna e Regno Unito riconoscono Guaidó come Presidente del

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Juan Guaidò come Presidente del Venezuela : Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi ...

Venezuela - Ue : "Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio" | Francia : ultimatum a Maduro Scade oggi : Francia, Germania e Spagna hanno dato a Maduro fino alla mezzanotte per convocare le elezioni presidenziali. Il leader Venezuelano ha finora ignorato tali richieste e ha ribadito la sua richiesta di anticipare a quest'anno le elezioni legislative previste per la fine del 2020. Per Parigi questa proposta è "una farsa"

