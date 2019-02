Sanremo | la pesante accusa di Iva Zanicchi | Contro di me ci fu un complotto

“Ha spaccato una porta - una furia”. Baglioni - retroscena pesante da Sanremo. Succede alla vigilia del Festival : Come tutti gli anni, a poche ore dell’inizio della diretta più importante della televisione italiana, iniziano immancabilmente le polemiche. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sciacalli in cerca di popolarità e attenzione. Tuttavia, l’ultimo rumors riguardo Sanremo 2019, sta facendo molto discutere. Un mare di polemiche si stanno abbattendo sul Festival (come nelle migliori occasioni) ed il conflitto di interessi, che era tale e quale ...

Sanremo : è morto a 77 anni Bruno Pesante - ex bandiera della Sanremese in Serie C : E' morto all'età di 77 anni Bruno Pesante. Aveva giocato in Serie C con la Sanremese negli anni del girone unico. Stimato da tutti aveva gestito per molto tempo una tabaccheria. Redazione