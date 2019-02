Sanremo | Iva Zanicchi | Mi hanno rubato il premio di Zingara Aiutatemi a

“Ha spaccato una porta - una furia”. Baglioni - retroscena pesante da Sanremo. Succede alla vigilia del Festival : Come tutti gli anni, a poche ore dell’inizio della diretta più importante della televisione italiana, iniziano immancabilmente le polemiche. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sciacalli in cerca di popolarità e attenzione. Tuttavia, l’ultimo rumors riguardo Sanremo 2019, sta facendo molto discutere. Un mare di polemiche si stanno abbattendo sul Festival (come nelle migliori occasioni) ed il conflitto di interessi, che era tale e quale ...

Anna Tatangelo : “La fortuna sia con me” presenta il settimo album al Festival di Sanremo : “La fortuna sia con me” è il settimo album di Anna Tatangelo, in uscita l’8 febbraio. Un disco importante, che arriva a 4 anni di distanza dal precedente “Libera”, un periodo che è stato molto denso di nuove esperienze professionali, ma anche di vita vissuta. Una crescita quindi prima di tutto di un’artista che ha cercato nuove strade, allargandosi a inedite collaborazioni, tra sperimentazioni e confronti, con nuovi incontri che si ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè : 'invece di essere al Festival penserò di essere al Gay Village' : 24 ore ancora e Loredana Bertè affronterà il palco dell'Ariston per la decima volta, considerando la squalifica del 2008 con il brano 'Musica e parole'.'Cosa ti aspetti da me' è Un pezzo 'rock', scritto per Loredana da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, con la Bertè che promette poche sorprese di 'look'. Intervistata da Marco Molendini per il Messaggero, la Bertè è stata chiara.prosegui la letturaSanremo 2019, Loredana ...

Sanremo 2019. L’albo d’oro. Da Nilla Pizzi a Ermal Meta e Fabrizio Moro : ecco tutti i podi del Festival : Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori” fu la prima trionfatrice del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sul palco prima del Salone delle Feste del Casinò e successivamente del Teatro Ariston si sono consumate gioie, tragedie, sorprese e il momento della comunicazione del vincitore della kermesse canora sanremese è uno dei più attesi dell’anno per gli appassionati italiani di musica. Non sempre vincere Sanremo fa rima con ...

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2019 : Cambiano i partiti, si sa, i governi, le mode i costumi. Cambiano persino le idee, ma una cosa è certa e immutabile: il Festival di Sanremo. Tutto pronto infatti per la partenza della kermesse musicale, il 69mo Festival della canzone italiana comincerà domani, 5 febbraio, e ci terrà compagnia per l’intera settimana. È la seconda edizione diretta dal serafico Claudio Baglioni, affiancato quest’anno da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Dopo le ...

Sanremo 2019 - Motta al Festival con "Dov'è l'Italia" - VIDEOINTERVISTA : E' una canzone d'amore, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita, ed è una canzone politica, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita. Mai come ora il parallelismo tra queste due ...

Sanremo - Baglioni all'ultimo Festival da conduttore : «Fiorello? Forse arriva a mia insaputa» : di Marco Castoro Claudio Baglioni e Fabio Fazio. Da Anima mia all'ultima stagione alla Rai. Legati come due fiammelle dell'inferno dantesco. Nel bene e nel male, alla maniera di quei matrimoni che ...

Sanremo - tutto il Festival dalla A di Ariston alla Z di Zen Circus : A come Ariston. È dal 1977 - tranne un anno che fu spostato al mercato dei fiori in zona Bussana - la casa indiscussa del Festival della canzone italiana. Baglioni: «Fiorello? Forse...

Sanremo - il Festival dalla A di Ariston alla Z di Zen Circus : A come Ariston. È dal 1977 - tranne un anno che fu spostato al mercato dei fiori in zona Bussana - la casa indiscussa del Festival della canzone italiana. B come Baglioni, traghettatore e...

Federica Carta e Shade a Sanremo stanno insieme? Chi sono e vita privata : Federica Carta e Shade a Sanremo stanno insieme? Chi sono e vita privata Chi sono Federica Carta e Shade Dopo il grande successo di Irraggiungibile, premiato con un disco d’oro e tre dischi di platino, tornano a duettare a Sanremo 2019, Federica Carta e Shade. I due artisti sono in gara con la canzone Senza farlo apposta, brano firmato da Vito Ventura e Jacopo Ettorre su musica di Giacomo Roggia. Chi sono i due ...

Einar Ortiz a Sanremo 2019 : vita privata - carriera e curiosità : Einar Ortiz a Sanremo 2019: vita privata, carriera e curiosità Chi è Einar Ortiz Anche il 2019 vedrà la partecipazione al Festival di Sanremo di diversi talenti, ex alunni della scuola di Amici, il famoso talent show condotto da Maria De Filippi. Irama, Biondo ed Einar, tutti e tre protagonisti della scorsa edizione del reality. Scopriamo qualcosa di più sul giovane artista classificatosi terzo ad Amici: Einar Ortiz. Einar Ortiz, chi è il ...

Patty Pravo e Briga a Sanremo 2019 : canzone e vita privata : Patty Pravo e Briga a Sanremo 2019: canzone e vita privata Sanremo 2019: canzone Patty Pravo e Briga Patty Pravo e Mattia Briga formano un “improbabile” nuovo duo, partecipando in coppia al festival di Sanremo 2019. Il duetto è inedito. È la prima volta che la cantante fa coppia con il giovane collega. Briga è rapper ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Sebbene il duo risulti parecchio strano, data la differenza di ...

Paola Turci a Sanremo 2019 : incidente - vita privata e carriera : Paola Turci a Sanremo 2019: incidente, vita privata e carriera Chi è Paola Turci a Sanremo 2019 e incidente Classe 1964, Paola Turci è una nota cantautrice romana e una delle icone musicali degli anni ’80. Una voce forte e distintiva che è stata capace di rinnovarsi rimanendo tra gli artisti più apprezzati dal grande pubblico italiano. Quella a Sanremo 2019 non è certo la sua prima volta. L’artista potrebbe infatti essere definita ...

Simone Cristicchi a Sanremo 2019 : età - figli e vita privata. Chi è : Simone Cristicchi a Sanremo 2019: età, figli e vita privata. Chi è Chi è Simone Cristicchi a Sanremo 2019 Simone Cristicchi è un noto cantautore italiano e uno dei partecipanti alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Sanremo 2019 non è la prima volta per Cristicchi che, anzi, inizia la sua carriera di successi proprio sul palco dell’Ariston nel 2005, quando vi partecipa per la prima volta con il singolo ...