Sanremo | Baglioni all' ultimo Festival da conduttore | «Fiorello? Forse arriva a mia

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo dà lezioni a Claudio Baglioni : "Chi è - cosa deve fare a Sanremo" : "Sicuramente un'artista deve dire quello che pensa, il tema è che lì al Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il direttore artistico e non l'artista". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, commenta così la presa di posizione di Baglioni in senso anti-governativo. Ric

Baglioni lancia il suo Sanremo : "Un festival popolar-nazionale" : Il festival di Sanremo è uno dei momenti più attesi dal popolo italiano. Un appuntamento fisso dove tutti si ritrovano davanti al televisore per ascoltare i cantanti più importanti del momento. E questa sera Claudio Baglioni, in collegamento a Che tempo che fa, si lascia andare ad alcune anticipazioni e pure ad alcune frecciatine: "Il festival viene un pò tirato per la giacchetta da una parte e dall'altra sia in termini benevoli, a volte anche ...

CLAUDIO BAGLIONI A CHE TEMPO CHE FA/ L'attesa per Sanremo del 'dirottatore' artistico : In collegamento da Sanremo, dove partirà martedì il Festival, CLAUDIO BAGLIONI è ospite della trasmissione Che TEMPO che fa

Sanremo - Baglioni e il festival sovranista : solo ospiti italiani : E qui il cantautore romano ha fatto la differenza, complice la politica di razionalizzazione dei costi voluta dal nuovo ad Rai, Fabrizio Salini. I superospiti, almeno quelli annunciati finora, sono ...

Claudio Baglioni a Che tempo che fa/ Il direttore artistico del Festival di Sanremo ospite da Fabio Fazio : Claudio Baglioni ospite di Che tempo che fa con Fabio Fazio, dal Festival di Sanremo 2019 alle ultime polemiche prima dell'inizio.

Claudio Baglioni a Sanremo 2019 : chi è il conduttore e vita privata : Claudio Baglioni a Sanremo 2019: chi è il conduttore e vita privata Canzoni e carriera Claudio Baglioni Claudio Baglioni è nato a Roma il 16 maggio 1951 nel quartiere di Centocelle. A soli 14 anni si avvicina al mondo della musica e vince il concorso locale di voci nuove. Nel 1968 Claudio compone le prime canzoni tra cui “Signora Lia” e “Interludio“. Firma il suo primo contratto l’anno seguente con la casa ...

Sanremo - Michelle Hunziker svela il Claudio Baglioni segreto : 'Qual è il suo difetto - roba da impazzirci' : Michelle Hunziker torna al Festival di Sanremo 2019, ma questa volta come ospite della seconda serata . In un'intervista rilasciata a La Stampa , la conduttrice ha ammesso di avere ancora le farfalle ...

Sanremo - in anteprima la Giuria d'onore : chi ha chiamato Claudio Baglioni : Prime indiscrezioni sulla Giuria di Sanremo 2019. Sarebbero in trattativa Ferzan Özpetek e Claudia Pandolfi. Lo scrive in anteprima TvBlog. La Giuria degli Esperti del Festival di Sanremo - o meglio Giuria d'onore, come riporta la nota al Regolamento del 29 gennaio 2019 - voterà nelle ultime due ser

Striscia la Notizia - Sanremo e Baglioni sbugiardati : "Altro che censura - perché hanno fatto fuori Carone" : Altro che censura al Festival di Sanremo. Dietro la decisione di Claudio Baglioni di escludere Pierdavide Carone e i Dear Jack dalla kermesse all'Ariston ci sarebbe una motivazione molto più prosaica. Secondo Roberto D'Agostino, che sarà intervistato da Jimmy Ghione a Striscia la Notizia in onda sab

Striscia la notizia - la bomba di Dago su Sanremo : "Claudio Baglioni e Salvini - tutta la verità" : Ieri, venerdì 1 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Jimmy Ghione ha intervistato Roberto D’Agostino, fondatore del sito Dagospia.com, che ripercorre le tappe dell’affaire Baglioni-Salzano-Sanremo. D’Agostino spiega: «Il conflitto d’interessi c’è ed è lampante, tant’è vero che nel

Sanremo - il 'muro' di Claudio Baglioni : sì ai migranti - no ai cantanti che non sono 'amici' : Meno tre giorni all' inizio della 69ª edizione del Festival di Sanremo , 5-9 febbraio, Raiuno, e la bufera non si placa. Un po' come il ciclone artico che affligge lo stivale. A soffiare forte è ...