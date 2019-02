Sanremo 2019 | Riccardo Cocciante ospite della seconda serata

Sanremo 2019 - regolamento : come funziona e come votare : Il 69esimo Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come ogni grande kermesse che si rispetti, ha le proprie regole di voto per decretare il vincitore. La votazione avverrà attraverso quattro sistemi: televoto (da telefono fisso e da cellulare), giuria demoscopica, giuria della sala stampa e giuria degli esperti. Attraverso queste tipologia di votazioni si arriverà, alla fine delle cinque serate, al nome del vincitore. Si ...

Sanremo 2019 - Teresa De Santis sul conflitto d'interessi di Claudio Baglioni : "Sta alla sua coscienza" : Durante la prima conferenza stampa di Sanremo, il direttore di Rai 1 Teresa De Santis commenta le accuse di conflitto d'interesse di Claudio Baglioni, il cui manager Ferdinando Salzano è lo stesso di tanti altri big della musica. "Per la mia esperienza, la produzione culturale italiana vive di conti

Sanremo 2019 - giuria d'onore : ci sono anche Serena Dandini e Joe Bastianich : Durante la conferenza stampa di lunedì sono state confermate tutte le indiscrezioni di Blogo sulla giuria d'onore (questo il nome nuovo di quella che fino a pochi giorni fa - prima della modifica del regolamento - si chiamava degli esperti). A comporla ci saranno il maestro Mauro Pagani (presidente), il regista Ferzan Ozpeteck, la conduttrice tv Camila Raznovich, le attrici Elena Sofia Ricci e Claudia Pandolfi, il giornalista Beppe ...

Sanremo 2019 ospiti serata per serata : tutti gli ospiti del Festival : Sanremo 2019 ospiti. Il Festival è ormai alle porte: da martedì 5 a sabato 9 febbraio le serate di Rai 1 saranno illuminate dalla kermesse canora. Oltre ai Big in gara, i conduttori Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio accoglieranno moltissimi artisti nazionali. Ecco di seguito tutti gli ospiti serata per serata della kermesse. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2019 ospiti serata per serata Sanremo 2019 PRIMA serata 5 ...

Sanremo 2019 - la conferenza stampa : Baglioni-Bisio-Raffaele al via : È partita oggi la serie di conferenze stampa quotidiane del Festival di Sanremo 2019, che accompagnerà tutta la settimana della rassegna canora, in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Primo festival da direttore di rete per Teresa De Santis, intervenuta nel corso della conferenza.La conferenza è stata aperta dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha voluto sottolineare come già a livello turistico si tratti di un ...

Televoto Sanremo 2019 : numero fisso-mobile e costo SMS : Televoto Sanremo 2019: numero fisso-mobile e costo SMS Televoto Sanremo 2019: come funziona, quali sono i numeri e quali i costi? Le informazioni utili a riguardo sono incluse nel regolamento ufficiale del Festival di Sanremo sul Televoto. Il 69° festival della canzone italiana andrà in scena in 5 serate consecutive, dal 5 al 9 febbraio 2019 e come di consueto sarà trasmesso su Rai Uno. Saranno 24 gli artisti in gara e i telespettatori da ...

Sanremo 2019 - domani al via : la conferenza stampa di presentazione in diretta : ... Bocelli ritorna a Sanremo con 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una stella sulla Walk of Fame, e innumerevoli primati in tutto il mondo. 'Il conflitto di interessi Da Calcutta a Ute ...

Sanremo 2019 - tapiro gigante per Claudio Baglioni. Staffelli : 'Ma chi te l'ha fatto fare' : Sanremo 2019 ai blocchi di partenza. Prevista per oggi 4 febbraio alle 12.30 la conferenza stampa di presentazione del Festival, che anticipa la partenza ufficiale, quella di martedì 5 febbraio in ...

Sanremo 2019 - mega tapiro d'oro di Striscia la notizia per Baglioni in arrivo : Striscia la notizia insiste con la battaglia sul Festival di Sanremo al via domani, martedì 5 febbraio 2019, su Rai1. Infatti, nella cittadina ligure è stato avvistato Valerio Staffelli con mega tapiro al seguito. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha registrato nei pressi del teatro Ariston un lancio del servizio che con tutta probabilità vedremo in onda questa sera. In primo piano, come noto, il presunto conflitto di interessi del ...

Sanremo 2019 - diretta conferenza stampa. Claudio Baglioni - Virginia Raffaele e Claudio Bisio arrivati : La conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019 in diretta dalle 12.30. Si tratta della prima conferenza stampa quotidiana che accompagnerà la settimana di Sanremo 2019. Il...

Sanremo Anniversary | 1959 – 2019 : sessant’anni fa Domenico Modugno trionfava a Sanremo con “Piove (Ciao Ciao Bambina)” : Il 29 gennaio 1958 un giovane cantautore di Polignano a Mare aveva aperto le sue braccia e aveva insegnato a tutti gli italiani a “Volare” dal palco del Casinò di Sanremo. Era Domenico Modugno, il 'Mimmo nazionale', il più dirompente protagonista del Festival della Canzone Italiana. Con la sua “Nel blu dipinto di blu”, Modugno aveva letteralmente ridisegnato le coordinate della discografia italiana dando vita alla canzone italiana più celebre ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa d’apertura del Festival in diretta : Sanremo 2019, conferenza stampa Si aprono le danze. Con la conferenza stampa fissata per questa mattina inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2019. All’incontro coi giornalisti, che inaugura la kermesse in attesa della vera e propria première di domani, prenderanno parte – tra gli altri – il direttore artistico Claudio Baglioni assieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Si attendono anticipazioni e dettagli ...

Sanremo 2019 - Simona Ventura ospite : Tra gli artisti che saliranno in qualità di ospiti sul palco di Sanremo 2019 anche Simona Ventura, rientrata ufficialmente nella scuderia dei conduttori Rai e pronta a prendere le redini del talent The Voice of Italy nella prossima primavera di Rai2. Simona Ventura, la carriera Nata a Bologna e cresciuta a Chivasso, la conduttrice oggi 53enne esordisce come valletta nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nel programma Domani Sposi, dopo ...

