Sanremo 2019 ospiti serata per serata: tutti gli ospiti del Festival

cubemagazine

: Il #Volo festeggia all'Ariston i 10 anni carriera: 'Vincere è arrivare al cuore della gente' #Sanremo2019 - Lo spec… - Agenzia_Ansa : Il #Volo festeggia all'Ariston i 10 anni carriera: 'Vincere è arrivare al cuore della gente' #Sanremo2019 - Lo spec… - SanremoRai : .@ClaudioBaglioni presenta il suo Festival nell’intervista esclusiva a @RaiPlay ???? - EnricoNigiotti : PREMIO LUNEZIA per Sanremo 2019 a #NonnoHollywood. Non sono mai stato premiato in vita mia e non è stato un mio pa… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019). Ilè ormai alle porte: da martedì 5 a sabato 9 febbraio le serate di Rai 1 saranno illuminate dalla kermesse canora. Oltre ai Big in gara, i conduttori Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio accoglieranno moltissimi artisti nazionali. Ecco di seguitogliperdella kermesse. SCOPRI TUTTO SU #perPRIMA5 FEBBRAIO. Andrea Bocelli si esibirà con suo figlio Matteo Bocelli nel loro duetto Fall On Me, brano parte della colonna sonora del film Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni.PRIMA6 FEBBRAIO. in arrivoPRIMA7 FEBBRAIO: Riccardo Cocciante, che vinse ilnel 1991 con il brano Se Stiamo Insieme.PRIMA8 FEBBRAIO. La quarta ...