Sanremo 2019 | i cd dei cantanti in gara

Sanremo 2019 - tutte le polemiche di questa edizione : dai New Trolls con la canzone sovranista alla canzone di Guccini esclusa… : FRIENDS AND PARTNERS, SALZANO, BAGLIONI E IL PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSI Il Sanremo di Baglioni è stato ribattezzato da Dagospia, già lo scorso anno, Fep-stival proprio per la presenza massiccia nel cast di artisti legati alla Friends and Partners di Ferdinando Salzano, agenzia anche dello stesso Baglioni. Il presunto conflitto di interessi ha acceso le polemiche con numerosi servizi sull’argomento da parte di Striscia la notizia ...

Sanremo 2019 - i cantanti in gara. L'elenco completo dei big : "È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno", sono le parole dell'italo-egiziano Mahmood. "Per far pace con il mondo dei confini e passaporti / dei fantasmi sulle ...

Sanremo 2019 - controprogrammazione : cosa va in onda sulle altre reti durante il Festival : Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi Il 69° Festival della Canzone Italiana è ormai alle porte e pronto come consuetudine a monopolizzare i palinsesti tv. Tra Festival, PrimaFestival e DopoFestival, accompagnati da finestre nei principali Tg, appuntamenti speciali, e decine di inviati in trasferta nella cittadina ligure, sarà difficile non essere contagiati dal “clima sanremese”. A coloro che della kermesse canora non vogliono proprio ...

Al via Sanremo 2019 con Baglioni bis - il corpo di ballo di 'Al Centro Tour'. Prima e Dopo Festival - curiosità e super ospiti : Cinque serate di grande musica e divertimento fino al prossimo 9 febbraio, in diretta televisiva dal Teatro Ariston di Sanremo, su Rai1 e Radio2, in Prima serata, in mondo visione, e su RaiPlay e sui ...

Sanremo 2019 - la confessione dei Claudio Baglioni : 'Non sarà un Festival politico - a meno che...' : 'Il percorso più difficile è terminato', dice Claudio Baglioni . Si riferisce alla fase di Sanremo in cui ha selezionato , e dunque bocciato, le canzoni che prenderanno parte alla competizione. 'La ...

Daniele Silvestri a Sanremo 2019 : Daniele Silvestri Daniele Silvestri è pronto ad irrompere al Festival di Sanremo con un nuovo brano impegnato e crudo, che potrebbe conquistare la critica, da sempre sua principale sostenitrice. Al suo fianco sul palco ci sarà il rapper romano Rancore, che canterà la seconda parte della canzone in gara. Chi è Daniele Silvestri | Età | Carriera | Vita privata Daniele Silvestri, classe 1968, è un cantautore romano, figlio dell’autore ...

Sanremo 2019 - la confessione dei Claudio Baglioni : "Non sarà un Festival politico - a meno che..." : "Il percorso più difficile è terminato", dice Claudio Baglioni. Si riferisce alla fase di Sanremo in cui ha selezionato (e dunque bocciato) le canzoni che prenderanno parte alla competizione. "La mia proposta è quella di portare canzoni contemporanee nei suoi diversi generi. Ho cercato di portare av

Baglioni e il conflitto di interessi a Sanremo 2019 : risponde la direttrice di Rai 1 : Teresa De Santis risponde a Striscia la notizia sul presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo 2019 Alla vigilia del Festival di Sanremo 2019 Teresa De Santis – direttrice di Rai 1 – ha replicato alle accuse di Striscia la notizia sul presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni. “Non ne parlo a livello contrattuale […] L'articolo Baglioni e il conflitto di interessi a Sanremo 2019: risponde la ...

Sanremo 2019 - no comment di Baglioni sul conflitto di interessi : "Il Festival è più importante" : La prima conferenza stampa del Festival si apre tra le polemiche, ma sulla clausula trasparenza la Rai assicura: "C'è ed è...

Le promesse di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 in 10 punti : duetti con ospiti - niente politica e il ritorno di Favino : Alla vigilia del debutto le promesse di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 si riassumono in un Festival della Canzone Italiana improntato a tre parole chiave: armonia, varietà e italianità. Il direttore artistico della kermesse - che quest'anno ha scelto di ribattezzarsi "dirottatore" anziché "dittatore" come infelicemente aveva fatto lo scorso anno - prova a fare slalom tra le polemiche di queste settimane, dal suo intervento sui migranti al ...

Sanremo 2019 - Al Bano : "Un Festival sovranista? E' tornato alle origini" : L'artista pugliese commenta la kermesse che aprirà le danze domani sera su Rai1 condotta da Claudio Baglioni con Virginia...

Ascolti Sanremo 2019 : prima - seconda - terza - quarta e ultima serata finale : Ascolti Sanremo 2019: prima, seconda, terza, quarta e ultima serata finale Il 69° Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019 e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno in tutte e cinque le serate. Quella degli Ascolti del Festival di Sanremo sarà uno dei trend topic della settimana, perché fungono da termometro per valutare la qualità del festival, ma soprattutto la presa sul pubblico. Il direttore artistico Claudio ...

Sanremo 2019 - Baglioni : 'Non sarà un Festival politico'. Cocciante ospite della seconda serata : Tutto pronto per Sanremo 2019 . Domani è la prima grande serata di quello che è stato definito un 'Festival sovranista'. Grandi ospiti, ma tutti italiani o quasi. Eccezion fatta per Tom Walker che ...