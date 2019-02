Sanità - ministra Grillo negli ospedali di Napoli : La ministra della Salute Giulia Grillo continua il suo tour nei Pronto Soccorso degli ospedali più importanti d'Italia e oggi è stata la volta del Cardarelli di Napoli. La ministra ha detto che ha trovato professionisti all'altezza, ma un'affluenza troppo elevata e posti letto non sufficienti, neanche nelle strutture vicine. Il personale sanitario è dunque di alta qualità e, a differenza dell'Umberto I di Roma, è ottima anche la situazione ...

Ministra Grillo - rifletta. È ancora in tempo per non distruggere il Servizio sanitario nazionale : Si sono appena concluse le celebrazioni per il 40° anniversario della riforma sanitaria che la Ministra Grillo subito ne annuncia la volontà di archiviarla definitivamente. La riforma fu approvata nel 1978 e superati i primi anni di rodaggio il nostro Servizio sanitario nazionale fu riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei migliori di tutto il mondo, universale e gratuito, finanziato alla fonte con la fiscalità ...

La ministra Grillo si difende : “Non ho schedato nessuno - è una fesseria. Dati su membri del Consiglio di Sanità noti” : La ministra della sanità, Giulia Grillo, si è difesa attraverso un videomessaggio su Facebook sul caso dei membri del Consiglio di sanità che, secondo i parlamentari del Pd, sarebbero stati “scheDati”. “Ma quale schedatura, è una fesseria. Le informazioni su di loro dovrebbero essere note a tutti”. L'articolo La ministra Grillo si difende: “Non ho schedato nessuno, è una fesseria. Dati su membri del Consiglio di ...

Sanità - nuovi scontri con la ministra Grillo : altri 3 scienziati se ne vanno : Poi con il licenziamento dei 30 scienziati del Consiglio superiore di Sanità da parte della Grillo, criticato da parte del mondo scientifico. Nulla però a che vedere con le accuse di ieri, alle quali ...

Addio al superticket sanitario - ministra Giulia Grillo : “Abolito entro la primavera” : La ministra Giulia Grillo, in un'intervista su 'La Stampa' in occasione dei 40 anni del Ssn, annuncia alcune novità: "Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a pagamento. E basta blocchi delle assunzioni di medici e infermieri".Continua a leggere

Consiglio superiore di Sanità : la ministra Grillo rimuove tutti i membri : Gli incarichi sono stati revocati due anni prima della scadenza senza alcun preavviso. La sorpresa di medici e specialisti. Restano in carica i consiglieri di diritto

La ministra della Salute ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di Sanità : La ministra della Salute Giulia Grillo ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità (CSS), il più importante organo di consulenza tecnico scientifica del ministero della Salute. La revoca delle nomine – una