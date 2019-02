Sammy Basso | malato di progeria | operato con successo al cuore

ilgiornale

: Sammy Basso vince un’altra battaglia: è stato operato con successo al cuore. È il primo intervento al mondo, coordi… - Corriere : Sammy Basso vince un’altra battaglia: è stato operato con successo al cuore. È il primo intervento al mondo, coordi… - nzingaretti : Sammy Basso ha vinto un’altra battaglia! Grazie ai professionisti del San Camillo è riuscita un’operazione compless… - SkyTG24 : Progeria, primo intervento al mondo sul cuore di Sammy Basso -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Quando si è risvegliato dopo l'intervento alsi è trovato davanti un'infermiera. "Sei l'arcangelo portiere?", ha chiesto. "No, sei in terapia intensiva!", la risposta. "Perfetto. Allora sono vivo!".Lo scorso 28 gennaio, 23ennedi, è stato sottoposto a un'operazione storica. La patologia di, conosciuto in questi anni per il suo impegno a favore della scienza e della ricerca, è nota come "sindrome dell'invecchiamento precoce". E anche il suonon è quello di un ventenne. Tant'è vero che la valvola aortica si era deteriorata e doveva essere sostituita con una protesi in tessuto biologico.Un intervento ad alto rischio per un paziente in condizioni normali, delicatissimo per. Che è entrato in salaria consapevole dei rischi. Lo ha raccontato in una conversazione con il Corriere della Sera, a una settimana dall'intervento: ...