Sammy Basso | buone notizie per il ragazzo affetto da progeria | il San Camillo di Roma

Sammy Basso - malato di progeria - operato con successo al cuore : Quando si è risvegliato dopo l'intervento al cuore, Sammy Basso si è trovato davanti un'infermiera. "Sei l'arcangelo portiere?", ha chiesto. "No, sei in terapia intensiva!", la risposta. "Perfetto. Allora sono vivo!".Lo scorso 28 gennaio Sammy Basso, 23enne malato di progeria, è stato sottoposto a un'operazione storica. La patologia di Basso, conosciuto in questi anni per il suo impegno a favore della scienza e della ricerca, è nota come ...

Sammy Basso operato a Roma - primo intervento su un cuore invecchiato precocemente : Eseguito con successo al San Camillo di Roma il 28 gennaio scorso su Sammy Basso – uno dei cinque pazienti italiani affetti da progeria – il trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica per via trans-catetere. E’ il primo intervento al mondo su un paziente affetto da questa malattia rara, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce. Il paziente, Sammy Basso, che grazie all’associazione da ...

