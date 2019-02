Salvini | «Sul Venezuela abbiamo fatto una figuraccia»| Mattarella | «No a esitazioni»

Salvini : «Sul Venezuela abbiamo fatto una figuraccia» : Sul Venezuela «non stiamo facendo una bella figura. Capisco che ci sono sensibilità diverse nel Governo, parte dei nostri alleati ritiene che dobbiamo essere più prudenti, ma è la Costituzione ...

Governo - Salvini : un accordo si troverà gli insulti complicano : Roma, 4 feb., askanews, - 'Sul Venezuela così come sulla Tav sono sicuro che si troverà un accordo tra persone di buonsenso. Certo - ha sottolineato - se c'è chi insulta e mi dà del rompicoglioni le ...

Salvini : "Se ancora insulti - si complica" : ... se la Giunta dicesse sì al processo "sarebbe precedente grave",perché significherebbe che "una parte di magistratura decide cosa la politica può o non può fare"

Salvini : "Se ancora insulti - si complica" : 19.24 La Tav "dovrebbe essere un vanto per l'Italia. Se i lavori partono il primo treno passa nel 2030. Ma non dipende a solo da me, faccio parte di un'alleanza".Lo ha detto il vicepremier Salvini. "Sono convinto che su Venezuela e Tav l'accordo si trova". Ma "se qualcuno continua a insultarmi,a darmi del rompicoglioni,le cose si fanno complicate" Poi sulla vicenda della Diciotti: se la Giunta dicesse sì al processo "sarebbe precedente ...

Matteo Salvini - ribaltone sul Venezuela : "Maduro - terrore di regime". Tremendo schiaffo al M5s : Lega contro M5s, nuovo fronte. Dopo Diciotti e Tav, il vicepremier Matteo Salvini affonda il colpo sul Venezuela ricevendo al Viminale alcuni rappresentanti della comunità Venezuelana in Italia. "Ho ascoltato tutti i problemi di una comunità che vive in un regime che affama e terrorizza - ha dichiar

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se continuano gli insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Diciotti - Salvini in Giunta delle Immunità consulta le carte : L'ipotesi dello scambio viene smentita anche da Matteo Salvini che la definisce 'vecchia politica' : 'Lascio che ciascuno dei senatori legga i documenti e decida se io ho bloccato gli sbarchi, cosa ...

Salvini : "Anpi nega Foibe - rivedere i contributi". Bufera sul convegno di Parma : Matteo Salvini a muso duro contro l' Anpi , l'associazione dei Partigiani italiani. "È necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le stragi fatte dai comunisti nel ...

Valentina Vignali : «Salvini è un influencer ma ho più follower di lui - punti più sul lato B» : Con i suoi 2 milioni di follower, Valentina Vignali entra di diritto nell’albo degli influencer italiani più famosi su Instagram. Sarà per questo che, ai microfoni di Rai Radio1, ha dato i suoi consigli a Matteo Salvini in tema di social network: «Salvini è un influencer a modo suo. Mi pare che abbia un’ottima capacità di usare i social, lo vedo abbastanza carico, specie su Facebook. Gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a ...

Matteo Salvini massacra Maurizio Martina dopo gli insulti : 'Pensate - stanotte...' : Uno dei potenziali leader del Pd, il Maurizio Martina che corre per la segreteria, nel corso della domenica non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini: 'È tempo di sfiduciarlo. È venuto il ...

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

Le valutazioni del professor Ponti che fanno litigare Salvini e Di Maio sulla Tav : I costi per realizzare la Tav Torino-Lione sarebbero altissimi e ingiustificati. L'opera è dunque bocciata. È quanto emerge dalle 8 pagine di dossier consegnato al ministero dei Trasporti il 9 gennaio ...

Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav. La replica : "Avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

