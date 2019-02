Salvini incontra i venezuelani | Il governo fa una figuraccia

Salvini incontra i venezuelani : "Basta con il regime di terrore" : Matteo Salvini conferma di non sostenere Nicolas Maduro. E lo fa incontrando una delegazione di venezuelani residenti in Italia che hanno portato al Viminale le loro ragioni contro l'ex presidente del Venezuela destituito da Juan Guaidò."Ho ascoltato tutti i problemi di una comunità che vive in un regime che affama e terrorizza", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno dopo l'incontro, "Mi hanno parlato di negozi vuoti, ospedali in ...

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

Salvini : mentre PD incontra immigrati io preferisco lavorare : Roma – “I parlamentari del PD passano il loro tempo a incontrare immigrati e denunciarmi. Io preferisco lavorare”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Salvini: mentre PD incontra immigrati io preferisco lavorare proviene da RomaDailyNews.

Terrorismo : Salvini - pronto a incontrare Macron a Parigi se serve : 'Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini'. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini con riferimento ai terroristi ...

Bomba pizzeria : Salvini incontra Gino Sorbillo a Capodichino : Incontro tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e Gino Sorbillo, titolare della celebre pizzeria di Napoli oggetto di un attentato nei giorni scorsi. Il ministro ha incontrato il noto pizzaiolo ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

Salvini negli Usa a fine febbraio : l'obiettivo è incontrare Trump : Non solo Putin ma anche Trump. E così il 27 e 28 febbraio Matteo Salvini sarà a Washington. l'obiettivo è incontrare The Donald e non solo per un selfie. Il sottosegretario leghista agli Esteri, ...

Torregiani incontra Salvini : "La ferita sarà chiusa solo quando vedrò Cesare Battisti in carcere" : Sulla sedia a rotelle da quando fu colpito in una rapina dall'ex terrorista, perse il padre nella stessa sparatoria

Torregiani : «Dopo 40 anni mio padre riposerà in pace» E incontra Salvini Video : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 in una sparatoria in cui lui stesso, 15enne, rimase ferito e perse l’uso delle gambe: «Al governo chiedo fermezza». Il ministro dell’Interno: «Galera a vita per questo assassino comunista»

