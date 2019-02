Salone di Ginevra | SsangYong Korando | primi bozzetti del SUV

Italdesign - un concept al Salone di Ginevra : Italdesign al Salone di Ginevra presenterà un prototipo votato all'eccellenza aerodinamica . Il secondo video teaser presentato dall'azienda milanese di proprietà del Gruppo Volkswagen è tanto ...

Salone di Ginevra 2019 - Le cose da sapere e le informazioni utili - FOTO GALLERY : Mancano poche settimane ormai all89 Salone di Ginevra, in programma dal 7 al 17 marzo, da diversi anni la più importante vetrina europea dellautomobile. Fatta eccezione per pochi marchi, non mancheranno allappuntamento le più grandi case automobilistiche, che anche nel 2019 riserveranno alla rassegna elvetica numerose anteprime mondiali ed europee.La rassegna. A partire da lunedì 4 marzo, quando verrà svelata la vincitrice del premio Auto ...

Salone Alta Gioielleria Ginevra - gli orologi con le più belle complicazioni : Le più belle complicazioni da GinevraJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelA. Lange & So¨hne Langematik Perpetual HoneygoldStudio Gieske GmbH & Co. KGA. Lange & ...

Salone di Ginevra 2019 : date - orari - biglietti e come prenotare : Tante evoluzioni uniche per quanto riguarda il design e gli elementi tecnici e tecnologici pensati per il mondo delle macchine. Il Salone dell'Automobile aprirà le porte dal 7 al 17 marzo nella città ...

Salone Alta Gioielleria Ginevra - gli orologi con le più belle complicazioni : Le più belle complicazioni da GinevraJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelA. Lange & So¨hne Langematik Perpetual HoneygoldStudio Gieske GmbH & Co. KGA. Lange & ...

Nuova Honda EV - la city car elettrica sarà svelata al Salone di Ginevra : Prima foto ufficiale per Honda EV, city car con la quale la casa giapponese intende invertire la rotta di mercato, che in Italia e in Europa non è stata particolarmente brillante nel corso del 2018. Secondo gli uomini marketing di Honda, già nel 2025 due terzi delle vendite europee di automobili saranno caratterizzate da motori elettrici, ecco perché si punta tanto sulla Nuova city car. Il progetto è stato studiato con cura, a partire da un ...

Salone di Ginevra 2019 : date - espositori - novità : Come tutti gli anni marzo è il mese del Salone di Ginevra, l'evento automotive più importante dell'anno, centro di gravità di un'industria che in Svizzera si tira a lucido e presenta le migliori novità. Salone di Ginevra 2019, prime cifre Quest'anno saranno circa 150 le anteprime presenti nei padiglioni del Palexpo di Ginevra. Saranno più di 180 i brand coinvolti dal 7 al 17 marzo, con molti debutti ...

Honda - ecco la nuova city car elettrica per il Salone di Ginevra : Quella che vedete è la prima immagine del prototipo che Honda presenterà al prossimo salone dell’auto di Ginevra, a marzo. Si tratta dell’erede, dal punto di vista del design, del Concept Urban EV svelato al salone di Francoforte del 2017. E’ un mezzo urbano ed elettrico al 100% la cui versione definitiva sarà disponibile nelle concessionarie del marchio giapponese già nel corso del 2019, ma soprattutto un’ulteriore passo ...

Salone di Ginevra - debutta la Renault Twingo : La generazione del cambio epocale di filosofia - con il motore posteriore - è arrivata alla tappa del restyling . Renault Twingo 2019 sarà al Salone di Ginevra in una veste profondamente rinnovata, ...

Arcfox - Al Salone di Ginevra con due concept elettriche : La cinese Arcfox sarà presente al Salone di Ginevra con due novità: una Suv concept e una variante aggiornata della Arcfox-7. Il marchio si occupa solo di veicoli elettrici ed è di proprietà della divisione Beijing Electric Vehicle (BJEV) della Baic, nella quale ha recentemente investito anche la Daimler. Per il momento non sappiamo se la presenza della Arcfox possa anticipare una eventuale commercializzazione dei propri modelli in Europa, ma si ...

Salone Alta Orologeria Ginevra - edizione 2019 : Dall'anno prossimo cambieranno le date (Ginevra e Basilea organizzeranno le loro manifestazioni una dopo l'altra tra fine aprile e inizio maggio), i partecipanti (alcuni hanno già deciso che non parteciperanno più) e, con ogni probabilità il format. La domanda sorge quindi spontanea: quali sono le cose principali che ricorderemo di quest'ultima edizione invernale del Salone di Ginevra? La kermesse ha visto un numero ...

Skoda - Una nuova crossover al Salone di Ginevra : Lofferta della Skoda si amplia con unaltra Suv, che debutterà al Salone di Ginevra (che si svolgerà nella città svizzera dal 7 al 17 marzo) e della quale la Casa ceca ha mostrato un primo teaser. Per ora, del modello che affiancherà la grande Kodiaq e la media Karoq, si vede solo unimmagine del frontale, con il nuovo design dei fari a Led, luci di marcia diurna separate nella parte superiore e indicatori di direzione integrati. Secondo ...

Italdesign - Il teaser di un modello per il Salone di Ginevra : La Italdesign ha diffuso il primo teaser di una concept che sarà presentata al Salone di Ginevra (che si svolgerà nella città svizzera dal 7 al 17 marzo 2019). L'immagine non è accompagnata da alcun dettaglio, quindi per il momento non conosciamo il nome o altri dati relativi alla vettura. Quello che possiamo vedere è una inquadratura dall'alto di quella che sembra la zona del parafango posteriore, con una presa d'aria e una sezione scura del ...

Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra - tutte le novità : Cosa aspettarsi in occasione del Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra, in calendario dal 14 al 17 gennaio? La risposta a questa domanda lascia aperta ancora molti spazi, ma qualche informazione è già trapelata.... Chi esce... Sarà l'ultima edizione ad avere tra i suoi protagonisti principali Audemars Piguet e Richard Mille. Le due maison hanno infatti annunciato che dal 2020 troveranno modi alternativi per presentare le proprie novità. Un ...