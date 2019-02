Rugby | Nazionale italiana | convocato Makelara | Tebaldi lascia il ritiro azzurro

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia a trazione Benetton Treviso e Zebre. Le franchigie celtiche monopolizzano la Nazionale : Prima uscita del 2019 per la Nazionale Italiana di Rugby che sabato è attesa già da un grande appuntamento: la giornata d’esordio del Sei Nazioni, in trasferta a Murrayfield, nella tana della Scozia. Subito una sfida probante per gli azzurri che vanno a caccia di una vittoria che manca a Parisse e compagni da addirittura tre edizioni del torneo. Per provarci Conor O’Shea ha ovviamente chiesto uno sforzo importantissimo alle due ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia a trazione Benetton Treviso e Zebre. Le franchigie celtiche monopolizzano la Nazionale : Prima uscita del 2019 per la Nazionale Italiana di Rugby che sabato è attesa già da un grande appuntamento: la giornata d’esordio del Sei Nazioni 2019, in trasferta, a Murrayfield, nella tana della Scozia. Subito una sfida probante per gli azzurri che vanno a caccia di una vittoria che manca a Parisse e compagni da addirittura tre edizioni del torneo. Per provarci Conor O’Shea ha ovviamente chiesto uno sforzo importantissimo alle due ...

Rugby – La Nazionale italiana a lavoro a Roma : le sensazioni di Steyn dopo il secondo giorno di allenamenti : ItalRugby: le sensazioni di Steyn dopo il secondo giorno di lavoro della Nazionale italiana al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma secondo giorno di lavoro per la Nazionale italiana Rugby al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Mattinata in palestra e nel pomeriggio lavoro sul campo per l’ItalRugby nell’impianto Romano in preparazione dell’esordio al Guinness Sei Nazioni 2019 in ...

Rugby – Sperandio diviso tra Benetton e Nazionale : le parole dell’ala azzurra : Le parole dell’ala azzurra Sperandio, diviso tra Benetton e Nazionale Tre partite su quattro dal primo minuto con la maglia azzurra nei Test Match di Novembre, la sua crescita professionale, la stagione della Benetton Treviso e il sogno Mondiale. Questi sono i temi trattati con Luca Sperandio su fedeRugby.it, ala del Benetton Treviso e della Nazionale Italiana Rugby che sarà presente al prossimo raduno dell’ItalRugby in calendario a ...

Rugby – I convocati azzurri della Nazionale U18 per il raduno di Montichiari : Italia U18: i convocati per il raduno della Nazionale di Montichiari Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la lista dei 28 atleti per il raduno di Montichiari, in calendario dal 15 al 17 gennaio. Per gli azzurrini sarà il primo momento di verifica interno in vista dell’inizio dell’attività interNazionale del 2019. A metà marzo è in calendario un secondo mini raduno in cui Dolcetto avrà a ...

Rugby – La Nazionale Italiana al fianco di Telethon a sostegno della ricerca : L’ItalRugby insieme a Telethon a sostegno della ricerca: l’ala Mattia Bellini e il mediano di mischia Marcello Violi hanno preso parte alla tradizionale maratona televisiva Il Rugby e la responsabilità sociale continuano a viaggiare sullo stesso binario. Nella mattinata odierna l’ala Mattia Bellini e il mediano di mischia Marcello Violi, hanno preso parta alla ormai tradizionale maratona televisiva – giunta alla 28esima ...

Rugby – La Nazionale femminile in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni : Italdonne a Parma dal 23 al 6 gennaio per delineare la rosa azzurra per il Sei Nazioni Si terrà a Parma dal 3 al 6 gennaio il raduno della Nazionale femminile in vista dell’imminente avvio del Torneo delle Sei Nazioni 2019. Sono trenta le Azzurre convocate dal CT Andrea Di Giandomenico cui si uniranno quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Il raduno di inizio anno delineerà la rosa azzurra per il Torneo in cui l’Italdonne ...

Rugby : Warren Gatland il nuovo allenatore della Nazionale inglese? : Il 2019 sarà un anno davvero importante per quanto riguarda il Rugby interNazionale. Termina un nuovo quadriennio, con la Coppa del Mondo che emetterà i suoi verdetti a fine stagione. Com’è ovvio che sia tanti contratti dei vari commissari tecnici scadranno al termine dell’annata. Tra questi quelli di Eddie Jones, ct dell’Inghilterra, e Warren Gatland, allenatore del Galles. Proprio dopo aver lasciato la panchina dei Dragoni ...