Rugby femminile | Sei Nazioni 2019 | confermata la squadra azzurra per la sfida con il

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia al debutto in casa - la lista delle 23 azzurre convocate per il match con il Galles : La sfida si svolgerà per la prima volta a Lecce, città che mai prima d’ora ha ospitato un match internazionale di Rugby La Nazionale femminile, reduce dalla vittoria sulla Scozia di venerdì scorso a Glasgow (28-7), si appresta a debuttare fra le mura di casa. Lo farò in una città, Lecce, che per la prima volta ospiterà un incontro internazionale di Rugby, in uno stadio, il “Via del Mare”, che per la prima volta aprirà le proprie ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles. Programma - orario e tv : Seconda giornata del Sei Nazioni femminile di Rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia scenderà in campo contro il Galles al Via del Mare di Lecce sabato 9 febbraio alle 20.00, e la gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Azzurre in testa : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby - 6 Nazioni femminile : l'Italia non tradisce - battuta la Scozia : GLASGOW - Le donne del Rugby non tradiscono. Nel debutto del Sei Nazioni femminile, le azzurre superano largamente la Scozia, 7-28, in una gelida serata allo Scotstoun di Glasgow. Le quattro mete ...

VIDEO Scozia-Italia 7-28 - Sei Nazioni Rugby femminile : highlights e sintesi - impresa delle azzurre all’esordio : L’Italia ha incominciato alla grande il Sei Nazioni di rugby femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Scozia per 28-7 conquistando anche un preziosissimo punto di bonus. Le azzurre hanno espugnato il campo dello Scotstoun (Glasgow) con grande autorevolezza: meta di Arrighetti dopo 5′, subiamo il pareggio allo scadere del primo tempo ma nella ripresa arrivano le mete di Franco, Rigoni e Giordano che chiudono i conti. Di seguito ...

Rugby - Sei Nazioni femminile – Esordio super per l’Italia : vittoria con bonus per le azzurre contro la Scozia : Esordio vincente per la Nazionale Italiana femminile nel Sei Nazioni 2019: le azzurre battono la Scozia 7-28 L’Italdonne di Andrea Giandomenico debutta nel Sei Nazioni 2019 con una vittoria esterna allo Scotstoun di Glasgow, superando le padrone di casa della Scozia 7-28, inanellando la quinta vittoria consecutiva dell’anno e centrando allo scadere il punto bonus. Nel primo tempo le azzurre partono al meglio, ma sprecano il possesso, non ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : esordio strepitoso per l’Italia - Scozia battuta 28-7 : esordio migliore non poteva esserci: vittoria piena, con quattro mete e il punto di bonus che arriva proprio allo scadere. La Nazionale italiana al femminile di Rugby apre al meglio il proprio cammino nel Sei Nazioni 2019: la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico si impone per 28-7 sulle padrone di casa della Scozia sul campo dello Scotstoun (Glasgow). Un dominio praticamente dal primo all’ultimo minuto. Partono fortissimo le azzurre ...

LIVE Scozia-Italia 7-28 Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : le azzurre allungano - arriva il punto di bonus! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

LIVE Scozia-Italia 7-21 Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio di due mete - gara in cassaforte : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

LIVE Scozia-Italia 7-14 Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio - decide la meta di Giada Franco : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...