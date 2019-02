Roma-Milan | le pagelle | De Rossi è una garanzia | Schick oltre la sufficienza

Spareggio Champions League tra Roma e Milan senza vincitori : Termina in parità lo Spareggio Champions League tra Roma e Milan. All’Olimpico apre Piatek replica Zaniolo. La gara termina 1-1

Serie A - Roma-Milan : al vantaggio di Piatek risponde Zaniolo - salvando Di Francesco : E' da poco terminato il posticipo domenicale della 22esima giornata. È finito 1-1 lo scontro Champions tra Roma e Milan. Al goal di Piatek al minuto '26, risponde Zaniolo in apertura di secondo tempo.Il goal del giovane giallorosso rende così più tranquilla la situazione in casa Roma. Se la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato nel possesso palla, la Roma ha risposto con una buonissima prestazione di carattere, calciando quando ne aveva ...

Milan - Gattuso : "Ai punti meritava la Roma" : Rino Gattuso commenta il prezioso punto dell'Olimpico strappato dal suo Milan nello spareggio Champions con la Roma . "Ai punti meritava la Roma - ha spiegato l'allenatore rossonero - Nel primo tempo ...

Milan - Gattuso : "Roma meglio ai punti. De Rossi? Sembro suo padre" : Ha accarezzato l'idea di portarsi a casa la vittoria. Ma in fondo a Rino Gattuso il pareggio del Milan a Roma va bene. Anche perché i giallorossi hanno creato molto più dei rossoneri. "Nel primo tempo ...

Roma : forse c’è vita - 1-1 contro il Milan : Roma – In un Olimpico decisamente ostile e in clima di forte contestazione, al di là della bella coreografia in ricordo di Antonio De Falchi di inizio partita, i ragazzi di Di Francesco acciuffano un pareggio dal retrogusto decisamente amaro, considerando l’ottima prestazione, nonostante le solite disattenzioni difensive. I giallorossi infatti dominano per lunghi tratti del match, ma complici “L’orrore” difensivo di Pellegrini e Fazio sul ...

Roma-Milan - Di Francesco : 'Meritavamo la vittoria. De Rossi è fondamentale' : ... ma non sono mancate le risposte che dovevano arrivare: "E' un peccato, perché bisogna prendere sempre prima gli schiaffi per rialzarsi " ha spiegato Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport ...

Roma-Milan 1-1 - L'orgoglio non basta : Zaniolo risponde a Piatek - Donnarumma para tutto : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Milan nel posticipo delle 22giornata di Serie A. La squadra di casa, in da subito, prova a fare la partita nonostante i cori dei tifosi che, spesso, pungolano Kolarov ...

Roma-Milan - contestazione della Curva Sud : fischi per Di Francesco - cori contro Kolarov : Una reazione più che prevedibile dopo la figuraccia di Firenze. La Roma torna in campo all'Olimpico ma nella memoria è ancora fresco il ricordo dell'umiliante 7-1 incassato dalla Fiorentina in Coppa ...

Roma-Milan - Gattuso : “Buona partita - ma ai punti meritavano di più loro” : Roma-Milan 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio ottenuto contro la Roma: “Secondo me abbiamo fatto una buona partita, Piatek ha fatto reparto da solo. Ai punti meritava qualcosa in più la Roma, è stata una bella partita e loro sono […] L'articolo Roma-Milan, Gattuso: “Buona partita, ma ai punti meritavano di più loro” proviene ...

Roma-Milan - Gattuso in tutta sincerità : “meritavano qualcosa in più loro” : Roma-Milan, Gattuso ha parlato dell’incontro pareggiato all’Olimpico dai rossoneri nonostante l’iniziale vantaggio di Piatek Gennaro Gattuso, dopo il pareggio del suo Milan in casa della Roma, si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare la gara. Soddisfatto sì, ma il tecnico rossonero sa bene che la sua squadra avrebbe dovuto fare di più nel primo tempo dell’incontro: “Nel primo tempo la Roma non ...

Donnarumma è super - Roma e Milan fanno un piacere all'Inter - : Roma e Milan non sfruttano l'assist offerto dall' Inter , clamorosamente battuta dal Bologna nel posticipo delle 18, non andando oltre l'1-1 in una delle tante sfide dirette per il 4° posto che ...

Roma-Milan - Di Francesco : “Oggi avremmo meritato la vittoria” : Roma-Milan 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato del pareggio contro il Milan: “E’ un peccato perché dobbiamo prendere prima gli schiaffi per rialzarci. Noi dobbiamo essere bravi a dare continuità, ci siamo arrivati da soli a questa situazione. Vedere una squadra […] L'articolo Roma-Milan, Di Francesco: “Oggi avremmo meritato la ...