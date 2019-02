Roma | il consigliere leghista Maurizio Politi parcheggia l’auto un’ora sulla corsia

Roma - auto con contrassegno del Comune ferma per oltre un’ora sulla preferenziale : è di Maurizio Politi - consigliere della Lega : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto Romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Saluto Romano consigliere Fi Reggio C. : ANSA, - Reggio CALABRIA, 30 GEN - Un consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col Saluto romano e un "a noi" a bassa voce, all'appello ...

Roma - consigliere M5S "punito" per amicizia con Dema e per aver criticato il decreto sicurezza? : L'economia è ferma, non c'è lavoro, ma accollare tutte queste colpe all'immigrazione e fare guerra tra poveri, mettendo uomo contro uomo, non rappresenta la soluzione più lungimirante e sensata al ...