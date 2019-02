Roma | auto con contrassegno del Comune ferma per oltre un’ora sulla preferenziale | è di

Identificati autori sparatoria a Roma : 20.28 E' caccia a due persone, probabili responsabili del grave ferimento del giovane di 19 anni la scorsa notte a Roma. Almeno uno dei due è stato identificato ed è residente nel quadrante sud di Roma, a pochi chilometri dal luogo dell' episodio, ma al momento non sarebbe reperibile. "Quei due hanno sparato a un centinaio di metri dagli agenti di polizia intervenuti al pub per sedare la rissa, con la quale la vittima non c'entrava nulla" ...

Autonomia - il rischio di Roma : perdere il 25% dei redditi in 10 anni : La partita sull'Autonomia regionale rafforzata, cioè sul passaggio di nuovi e molti poteri dallo Stato alle Regioni, rischia di colpire al cuore la Capitale. Roma, come indicato da Unindustria e ...

Autonomia - lo Spacca-Italia che svuota Roma : 21 miliardi alle Regioni del Nord e trasloco per gli statali : Se ne andranno 21 miliardi. Se ne andranno migliaia di dipendenti. Poi toccherà a chi, attorno a quei soldi e a quelle persone, ha costruito la sua attività. Se l?Italia è...

A Roma non si potranno più stendere i panni alla finestra e cantare in autobus? : Articolo aggiornato alle ore 20,00 del primo febbraio 2019*. Dopo anni spesi a cercare di contrastare i fenomeni di grande o piccolo degrado urbano a colpi di ordinanze il Campidoglio prova ad accelerare sul rinnovo del regolamento di polizia. Perché le ordinanze per loro natura sono temporanee ed appellabili e spesso sono state applicate ai temi più disparati, quando non suscettibili di ilarità tra la popolazione, basti ...

Roma : programma fine settimana deviazioni autobus : Roma – A Roma domenica, a Ostia, per la manifestazione socio culturale “Tor San Michele 2” sara’ chiuso viale delle Repubbliche Marinare, tra lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova. Deviata la linea di bus 05. Domenica, dalle 7 a fine lavori, via Merulana sara’ chiusa in entrambi i sensi di marcia, tra viale Manzoni e via Machiavelli, per fare posto alle potature degli alberi. Deviate le linee di ...

Devastante gelicidio in Romania : migliaia di linee elettriche e alberi abbattuti - centinaia di auto danneggiate e decine di feriti [FOTO e VIDEO] : 1/62 ...

Roma : se libero spazio disabili sì a biciclette su autobus : Roma – Bici nei bus? Si’ se lo consente il gestore. È quanto si legge nel nuovo regolamento di Polizia urbana di Roma Capitale che dopo l’esame delle commissioni competenti si appresta ad approdare in Aula. Il testo – che fa riferimento a un piu’ generico ‘velocipedi’ – non specifica in quali casi il suddetto ‘gestore’ acconsente l’ingresso di bici, monopattini o simili. Qualche ...

Roma : da 1° aprile via controlli veicoli non autorizzati varchi Ztl : Roma – Dall’1 aprile iniziera’ la fase di pre-esercizio per rilevare l’accesso degli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli non autorizzati ai varchi elettronici della zona a traffico limitato del Tridente Ztl A1. In questa fase, ogni ingresso della Ztl A1 sara’ presidiato da pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale per un periodo di 30 giorni. Al termine di questa prima fase, il sistema di controllo per il ...

Roma : ruba auto e si schianta contro macchina di un medico al Pertini : Roma – Paura ieri pomeriggio all’ospedale Sandro Pertini, dove un 29enne Romano, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ entrato nel parcheggio dell’ospedale a bordo di un’auto sfondando la sbarra di sicurezza all’ingresso per poi scontrarsi con la macchina di una dottoressa che stava lasciando l’ospedale. Braccato dai Carabinieri, si e’ scoperto che l’uomo aveva appena rapinato ...

Roma : scontro tra tre auto in zona Centrale del Latte - un morto e due feriti : Roma – Incidente mortale questa notte intorno all’1, all’uscita dal Gra – Centrale del Latte, su via Belmonte in Sabina. Nello scontro tra tre auto ad avere la peggio e’ stato un 52enne, deceduto a seguito dell’impatto. Gli altri due conducenti, un uomo di 39 anni e una donna di 31, sono stati accompagnati all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli uomini del ...

Addio a Lucio De Sanctis - pietra miliare dell'automobilisto e del giornalismo Romano : Il trend vincente, che abbraccia anche le vetture turismo, gran turismo e sport, preparate dal 'Sor Gino' e da Lucio, prosegue fino a fine anni sessanta. Via Arno, che è a due passi dal 'Piper' è ...

Autori e Autrici a km 0 : venerdì 1 febbraio alla biblioteca di Marghera apre la rassegna primaverile il Romanzo 'Confessioni di un net' di ... : La sua unica finestra sul mondo èacebook, in cui, come crede, un NEET intelligente puòestreggiarsi ingannando abilmente gli altri, vittime della loro stessa ignoranza e protesi unicamente al ...

Autonomia - la Lega «padana» fa pressing su quella «Romana» : Si intensifica il pressing dei governatori leghisti di Lombardia e Veneto sul governo. Nel primo pomeriggio Attilio Fontana e Luca Zaia incontrano il ministro dell’Interno Matteo...