Roma | al Policlinico Tor Vergata apre il Punto Biblio

Ispezione a sorpresa del ministro della Salute al Policlinico Umberto I di Roma : Ispezione a sorpresa del ministro della Salute Giulia Grillo al pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo di Roma. La ministra, che ha elogiato la grande professionalità del personale, ha preso ...

Roma - caos al Policlinico Tor Vergata : 71 pazienti su lettini e barelle nei corridoi. In turno solo due infermieri : La cura dimagrante a cui è sottoposto da tempo il nostro Servizio sanitario nazionale produce scene come quelle che vedete in questo video. Siamo al Policlinico Tor Vergata, nella Capitale. Qui il sovraffollamento è ormai la norma. Anche senza arrivare al picco influenzale. Ieri sera c’erano 71 pazienti parcheggiati nei quattro stanzoni e lungo i corridoi dell’Osservazione breve intensiva (Obi). Un’area all’interno del pronto soccorso, che ...

Meningite : 15enne morto a Roma al Policlinico Umberto I - iniziata la profilassi : Dopo il caso della 19enne di Padova, della 25enne di Firenze e la 60enne de L'Aquila, un altro caso di Meningite. Il decesso è avvenuto il 14 gennaio al Policlinico Umberto I di Roma. Si tratta di un ragazzo di 15 anni che frequentava l'Istituto alberghiero Amerigo Vespucci e che, secondo quanto si sa, non era vaccinato. Come mette in evidenza il quotidiano Romano Il Messaggero a poche ore dal ricovero dello studente nel reparto di terapia ...

Roma - neonata morta al Policlinico. Esposto dei genitori : "Infezione presa in ospedale" : La bambina, morta il 10 ottobre scorso, era nata all'Umberto I il 22 agosto, prematuramente, ed è stata subito trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale

