Roberto Fico dice che al posto di Salvini si farebbe processare

Che tempo che fa - Roberto Fico assedia Matteo Salvini : mira a un governo col Pd? : Di Laura Boldrini ha l'ossessione che nutre nei confronti di Matteo Salvini, di Gianfranco Fini invece ha la tendenza ad avversare il governo al quale teoricamente appartiene. Si parla di Roberto Fico, protagonista di un clamoroso show anti-Salvini nello studio di un soddisfatto Fabio Fazio, a Che t

Roberto Fico : “Sul caso della scorta di Sandro Ruotolo verranno fatti approfondimenti” : Il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, ha commentato la decisione di togliere la scorta al giornalista napoletano Sandro Ruotolo, minacciato dalla camorra per le sue inchieste. “Giornalisti a rischio vanno sempre protetti”, ha detto anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.Continua a leggere

Roberto Fico ribadisce il suo pensiero sui migranti : “Vanno salvate sempre - non sono patate” : Roberto Fico parla di migranti e ribadisce le sue idee, poi spiega cosa farebbe lui se la magistratura lo richiamasse, come è accaduto a Salvini “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a ‘Che tempo che fa’, parlando dei migranti. “Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto ...

“Che tempo che fa” – Sedicesima puntata del 3 febbraio 2019 – Roberto Fico - Emma - Claudio Baglioni tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sedicesima puntata del 3 febbraio 2019 – Roberto Fico, Emma, Claudio Baglioni tra gli ...

A «Che Tempo che Fa» ospiti Claudio Baglioni e Roberto Fico - : Tra Sanremo e la politica, saranno Claudio Baglioni e Roberto Fico gli ospiti principali di domenica 3 febbraio su Rai1 alle 20.35 di Che Tempo che Fa , il talk show condotto da Fabio Fazio . E se con il presidente ...

Claudio Baglioni a Che Tempo Che Fa il 3 febbraio (con Roberto Fico) : Il rituale si ripete: anche quest'anno il Direttore Artistico Claudio Baglioni si presenta al pubblico di Rai 1 e saluta l'amico Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa a poche 'ore' dall'inizio del Festival di Sanremo. Domenica 3 febbraio in collegamento (immaginiamo, visto le impegnative prove richieste dal Festival) dall'Ariston, Baglioni interverrà nel talk di Fazio, come già successo lo scorso anno, per dare ufficialmente inizio alla settimana ...

Napoli - Roberto Fico candidato sindaco? De Magistris lo spinge : "Interessante" : Solo un'ipotesi per ora. Ma che se ne stia parlando davvero lo conferma Luigi De Magistris: "Quella di un eventuale appoggio...

Sea Watch - Roberto Fico trama alle spalle del 'suo' governo : vuole sfasciarlo con i 47 migranti : Presi di posizione pubbliche no. Perchè ci sono di mezzo i suoi e uscire allo scoperto significherebbe accentuare di brutto la crisi di consensi di cui il Movimento 5 Stelle sta soffrendo ormai da ...

Sea Watch - Roberto Fico trama alle spalle del "suo" governo : vuole sfasciarlo con i 47 migranti : Presi di posizione pubbliche no. Perchè ci sono di mezzo i suoi e uscire allo scoperto significherebbe accentuare di brutto la crisi di consensi di cui il Movimento 5 Stelle sta soffrendo ormai da settimane. Ma, assicura la Repubblica, a ogni telefonata e a ogni contatto, il presidente della Camera

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini sbotta sul collegamento con il Presidente Roberto Fico : Un pomeriggio movimentato quello de La Vita in Diretta, dove la conduttrice Francesca Fialdini, durante il collegamento con la giornalista Antonella Delprino e il Presidente della Camera Roberto Fico, perde la pazienza e sbotta in Diretta tv."Possibile che si perdano le parole proprio in questo momento?" dice stizzita Francesca Fialdini. Il motivo è la perdita di collegamento audio durante l'intervento del Presidente Roberto Fico ai ...

Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta/ Salta collegamento con Roberto Fico : "Come è possibile?" : Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta. Salta collegamento con Roberto Fico e sbotta: "Ma come è possibile?". Le ultime notizie

Vauro chiede a gran voce le dimissioni di Roberto Fico (Video) : Vauro chiede al Presidente Roberto Fico di dimettersi dal suo incarico, per amore e disperazione Il vignettista Vauro Senesi torna all’attacco contro i 5Stelle sui migranti con una lettera indirizzata al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in cui si legge: “Presidente Roberto Fico lei ha pronunciato parole importanti quanto rare da ascoltare in questo nostro tempo di latrati e grugniti. ‘Siamo una Repubblica fondata sul concetto ...

Roberto Fico avverte Salvini : “La nostra è una repubblica fondata sul concetto di accoglienza” (VIDEO) : Queste le parole del Presidente della Camera Roberto Fico in visita privata per incontrare il direttore Silvain Bellenger https://www.blogitalia.news/wp-content/uploads/2019/01/Migranti-Fico-La-nostra-repubblica-si-fonda-sul-concetto-di-accoglienza.mp4 LEGGI ANCHE: Di Maio sfida la Francia e Macron: “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia, servono sanzioni alla Francia” L'articolo Roberto Fico avverte Salvini: “La nostra è una ...

Vauro scrive una lettera a Roberto Fico : “Si dimetta signor Presidente - le parole non bastano per non essere complici” : Presidente Roberto Fico lei ha pronunciato parole importanti quanto rare da ascoltare in questo nostro tempo di latrati e grugniti. “Siamo una Repubblica fondata sul concetto di accoglienza che è un valore di sempre, in ogni epoca e ogni tempo”. Mentre lei affermava questo cento diciassette persone annegavano nel Mediterraneo,trecento novantatré esseri umani che pensavano di essere finalmente in salvo, venivano riconsegnati nelle mani dei ...