Riverdale | 5 curiosità sulla serie del momento di Netflix

Blastingnews

: Il nostro amore per Cole Sprouse è ormai cosa nota...?? Dopo aver saputo che ci sarà una quarta stagione di… - team_world : Il nostro amore per Cole Sprouse è ormai cosa nota...?? Dopo aver saputo che ci sarà una quarta stagione di… - angelamariamat9 : RT @team_world: Il nostro amore per Cole Sprouse è ormai cosa nota...?? Dopo aver saputo che ci sarà una quarta stagione di #Riverdale, siam… - tillend_1D : RT @team_world: Il nostro amore per Cole Sprouse è ormai cosa nota...?? Dopo aver saputo che ci sarà una quarta stagione di #Riverdale, siam… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Si è ora in attesa della terza stagione di, la"teen drama" delsu, che andrà in onda in Italia su Premium Stories dal 26 marzo. Nella terza stagione ritroviamo tra i protagonisti: il narratore Cole Sprouse che interpreta Jughead Jones, KJ Apa che veste i panni di Archie Andrews, Camilla Mendes che interpreta Veronica Lodge, Madeleine Petsch è Cheryl Marjorie Blossom, mentre Lili Reinhart è Betty Cooper. Molte sono leche riguardano il cast e la loro vita privata; KJ Apa ad esempio ha recitato anche in due film entrambi del 2017, Qua la zampa! e Altar Rock, inoltre il ruolo ale ha permesso di conoscere Cole Sprouse, il quale sembrerebbe essere diventato il suo migliore amico....