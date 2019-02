Ritrovato l’aereo di Emiliano Sala | rinvenuto un corpo tra i rottami in fondo al Canale

Ecco come è stato Ritrovato l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala. La disperazione dell’agente : “Se non gli avessi permesso di tornare a Nantes - sarebbe ancora con noi” : l’aereo sul quale viaggiavano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e il pilota inglese David Ibbotson è stato ritrovato in fondo alla Manica. I due sono dispersi da quella tragica sera del 21 gennaio, quando il Piper Malibu su cui viaggiavano è improvvisamente sparito dai radar dopo la richiesta di scendere da 5.000 a 2.300 piedi, e sono considerati ormai morti. La Polizia di Guernsey aveva interrotto le ricerche 3 giorni ...